نقل موقف "الفيوم - القاهرة" والمحافظات إلى موقعه الجديد بالمدينة الصناعية غدا

أعلنت محافظة الفيوم، أنه سيتم نقل جميع خطوط موقف سيارات الفيوم/ القاهرة الكبري والمحافظات، من موقعه الحالي بجوار السكة الحديد، إلى موقعه الجديد بالمدينة الصناعية، بجوار موقف الفيوم/ سنهور، اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء 26 أغسطس الجاري.

جولة داخل الموقف الجديد

وكان قد تفقد اليوم الاثنين، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مجمع مواقف "الفيوم/ القاهرة الكبري" الجديد خلف الحديقة الدولية، استعدادًا لتشغيله، ضمن خطة المحافظة لتطوير المواقف ومنظومة النقل الجماعي.

وقال أسامة الخولي مدير عام المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، أن مجمع مواقف "الفيوم القاهرة الكبري الجديد، مقام على مساحة 8200 متر مربع، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه على مرحلتين، ويضم 6 حارات بطاقة استيعابية سيارتين لكل مجري، ويستوعب 250 سيارة أجرة، لخطوط سير من الفيوم إلى مناطق "رمسيس، والمنيب، والمرج، وعبود، والسلام، وأكتوبر، والجيزة، والإسكندرية"، ويخدم الموقف منظومة للحماية المدنية، وكاميرات للمراقبة، واستراحات للركاب، ومبنى إداري، ومصلى، و10 محلات لأنشطة خدمية مختلفة.

