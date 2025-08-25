الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقل موقف "الفيوم - القاهرة" والمحافظات إلى موقعه الجديد بالمدينة الصناعية غدا

الموقف الجديد، فيتو
الموقف الجديد، فيتو

أعلنت محافظة الفيوم، أنه سيتم نقل جميع خطوط موقف سيارات الفيوم/ القاهرة الكبري والمحافظات، من موقعه الحالي بجوار السكة الحديد، إلى موقعه الجديد بالمدينة الصناعية، بجوار موقف الفيوم/ سنهور، اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء 26 أغسطس الجاري.

جولة داخل الموقف الجديد

وكان قد تفقد اليوم الاثنين، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مجمع مواقف "الفيوم/ القاهرة الكبري" الجديد خلف الحديقة الدولية، استعدادًا لتشغيله،  ضمن خطة المحافظة لتطوير المواقف ومنظومة النقل الجماعي.

استعدادا لتشغيله، محافظ الفيوم يتفقد موقف القاهرة الكبرى والمحافظات (صور)

محافظ الفيوم يبحث مع هيئة الاستثمار إنشاء مجمع صناعي للملابس الجاهزة بـ كوم أوشيم

وقال أسامة الخولي مدير عام المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، أن مجمع مواقف "الفيوم القاهرة الكبري الجديد، مقام على مساحة 8200 متر مربع، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه على مرحلتين، ويضم 6 حارات بطاقة استيعابية سيارتين  لكل مجري، ويستوعب 250 سيارة أجرة، لخطوط سير من الفيوم إلى مناطق "رمسيس، والمنيب، والمرج، وعبود، والسلام، وأكتوبر، والجيزة، والإسكندرية"،  ويخدم الموقف منظومة للحماية المدنية، وكاميرات للمراقبة، واستراحات للركاب، ومبنى إداري، ومصلى، و10 محلات لأنشطة خدمية مختلفة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الحديقة الدوليه القاهرة الكبري الموقف الجديد النقل الجماعي محافظ الفيوم محافظة الفيوم منظومة النقل الجماعي موقف سيارات موقف القاهرة مواقف الفيوم

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads