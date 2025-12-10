جمعية الرفق بالحيوان تطالب بـ شلاتر لحماية 40 مليون كلب ضال بالشوارع (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، موضحًا أن الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطرًا على المواطنين ويخل بالتوازن البيئي في المدن.

وقال فى مداخلة هاتفية، ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامية هند الضاوي المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن العدد الطبيعي للكلاب في مصر يبلغ نحو 8 ملايين كلب فقط، بينما العدد الفعلي الحالي يتجاوز 40 مليون كلب، نتيجة عدة أسباب أبرزها تراكم القمامة.

وشدد شهاب عبد الحميد، على أن خفض القمامة وحده قد يحل نحو 50% من المشكلة، موضحا أن أحد الحلول العملية التي تم التوصل إليها هو إنشاء شلاتر أو مراكز إيواء للكلاب الضالة على مستوى كل محافظة، بما يتناسب مع التعداد السكاني فيها.

ونوه شهاب عبد الحميد، بأن تعميم تجربة هذه المراكز وفق خطة زمنية محددة سيساعد على السيطرة على الأزمة والتقليل من انتشار الكلاب في الشوارع، مشيرًا إلى أن وجود الشلاتر في المحافظات يمثل خطوة أساسية للتعامل مع الأزمة وإنهائها تدريجيًا.

وطالب بضرورة الالتزام بالخطة المقررة لضمان استدامة النتائج وتحقيق التوازن البيئي والصحي في المدن المصرية.

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قد أعلن تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين لإقامة مكان لإيواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ القاهرة على أن الشلتر سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلاتر الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

