مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعويا حول اسباب العنف الأسري

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة الفيوم: إن الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة تشير إلى أن 25 % من السيدات تتعرض لحالات العنف الجسدى، و22%عنف نفسى، و6 %عنف جنسى، وهناك 189 ألف حالة طلاق سنويا، بمعدل 23 حالة طلاق كل دقيقة.

جاء ذلك أثناء اللقاء التوعوي الذي عقده مجمع أعلام الفيوم، بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، بعنوان " العنف الأسري، الأسباب والحلول".

الفرق بين العنف والإساءة

فيما قالت عضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، الدكتورة نهلة عبد الرحيم: إن العنف ضد المرأة نمط سلوك في علاقة، يُمارَس لإحراز السلطة والسيطرة على شريك حميم أو لمواصلة إخضاعه له، اما الإساءة فهي مجموعة أفعال جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو نفسية تؤثر في شخص آخر، أو هي التهديد بارتكاب هذه الأفعال، وهناك أشكال للعنف ضد المرأة منها: عنف جسدى وعنف لفظى وعنف اقتصادى وعنف نفسى، مشيرة إلى أن البناء الأسرى له دور هام فى بناء الشخصية، ولابد من وجود وعى أسرى ثقافيا ودينيا، واحترام الفروق الفردية بين أفراد الأسرة، وعدم التفرقة بين الذكور والإناث، ووجود حوار بين الأبناء وأولياء الأمور والعمل على إرساء روح التعاون والمحبة داخل الأسرة، يؤدي حتما الي بناء أسرة سليمة

بينما قال الشيخ على فتحى، نائب رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، إن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وأعلى من شأنها وقدرها، وكفل لها الحقوق، سواء كانت أما او ابنة او أختا أو زوجة، و"الدين الإسلامى وجميع الأديان تتسم بالسماحة والرحمة حتى مع الحيوان فما بالنا بالإنسان".

