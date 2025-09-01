مجمع إعلام الفيوم يناقش استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة

نظم مجمع إعلام الفيوم، ملتقي إعلامي مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الفيوم لعرض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، والحوار حول القضايا والمشكلات المحلية التي يمكن مناقشتها ضمن أنشطة المجمع المختلفة، وتناول اللقاء عرضا لاستراتيجية قطاع الإعلام الداخلى 2035 _ 2030 وكيفية التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام المباشر لنقل الرسالة الإعلامية بصورة مهنية.

استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد سعد مدير إعلام الصعيد، أن الاستراتيجية التي يتم العمل بها الفترة القادمة، تقوم على تسليط الضوء على القضايا المحلية وتصعيد الاهتمام بها على المستوى القومي وتقديم صورة موضوعية للتحديات والقضايا التي تواجه المجتمع المحلى إلى جانب رفع الوعي للجمهور وإقامة جسور الحوار البناء بين أبناء المجتمع المحلي والمسؤولين، وينقل قطاع الإعلام الداخلى.

مطالب الصحفيين والاعلاميين

وطالب الصحفيين والاعلاميبن بضرورة العمل على تنظيم لقاءات مع المسئولين برعاية مجمع إعلام الفيوم للرد على الشائعات كما طالبوا أيضا بضرورة ادراج قضايا العنف بكافة أشكاله وصوره ضمن أنشطة العمل وأن يتم التركيز فيه على طلاب المدارس والجامعات إلى جانب القضايا الخاصة بالبيئة والنظافة العامة والتسول والانحرافات الأخلاقية، وعقد دورات تدريبية لشباب صفحات التواصل الاجتماعي.

وتم التوصية بضرورة تطوير أشكال الاتصال لتناسب التطور التكنولوجي والعمل على تنمية مهارات شباب الإعلاميين من خلال إقامة ورش عمل تدريبية لكيفية صياغة الخبر والضوابط المهنية والأخلاقية فى نقل الرسالة الإعلامية.

