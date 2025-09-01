الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجمع إعلام الفيوم يناقش استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة

لقاء مجمع اعلام الفيوم،
لقاء مجمع اعلام الفيوم، فيتو

نظم مجمع إعلام الفيوم، ملتقي إعلامي مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الفيوم لعرض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، والحوار حول القضايا والمشكلات المحلية التي يمكن مناقشتها ضمن أنشطة المجمع المختلفة، وتناول اللقاء عرضا لاستراتيجية قطاع الإعلام الداخلى  2035 _ 2030  وكيفية التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام المباشر لنقل الرسالة الإعلامية بصورة مهنية.

استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد سعد مدير إعلام الصعيد، أن الاستراتيجية التي يتم العمل بها الفترة القادمة، تقوم على تسليط الضوء على القضايا المحلية وتصعيد الاهتمام بها على المستوى القومي  وتقديم صورة موضوعية للتحديات والقضايا التي تواجه المجتمع المحلى إلى جانب رفع الوعي للجمهور وإقامة جسور الحوار البناء بين أبناء المجتمع المحلي والمسؤولين، وينقل قطاع الإعلام الداخلى.

مطالب الصحفيين والاعلاميين

وطالب الصحفيين والاعلاميبن بضرورة العمل على تنظيم لقاءات مع المسئولين برعاية مجمع إعلام الفيوم للرد على الشائعات  كما طالبوا أيضا بضرورة ادراج قضايا العنف بكافة أشكاله وصوره ضمن أنشطة العمل وأن يتم التركيز فيه على طلاب المدارس والجامعات إلى جانب القضايا الخاصة بالبيئة والنظافة العامة والتسول والانحرافات الأخلاقية، وعقد دورات تدريبية لشباب صفحات التواصل الاجتماعي.

"ترشيد استخدام المياه" ندوة بمجمع إعلام الفيوم

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة لحث المرأة علي المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

وتم التوصية بضرورة تطوير  أشكال الاتصال  لتناسب التطور التكنولوجي والعمل على تنمية مهارات شباب الإعلاميين من خلال إقامة ورش عمل تدريبية  لكيفية صياغة الخبر والضوابط المهنية والأخلاقية فى نقل الرسالة الإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاعلام الداخلي التواصل الاجتماعي الصحفيين والاعلاميين بمحافظة الفيوم صفحات التواصل الإجتماعي وسائل الإعلام

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads