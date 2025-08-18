الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظات

"أسرة صحية وحياة كريمة" ندوة لمجمع إعلام الفيوم

نظم مجمع إعلام الفيوم، اليوم الإثنين، ندوة  بجمعية تنمية المجتمع بقرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، حول الأسرة الصحية وحياة كريمة.

الدور التثقيفي للإعلام الداخلي

 وقال محمد هاشم مدير مجمع إعلام الفيوم، إن الدور التثقيفي لقطاع الإعلام الداخلي  يتناول كل القضايا المجتمعية التي تهم الأسرة والمجتمع، والأسرة المصرية تقوم بدور فعال في تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال تربية الأبناء على القيم والأخلاق الحميدة، ومحاربة العنف والجريمة، وتعد الأسرة منبرًا لنقل القيم والثقافة وتعزيز الهوية الوطنية، بتعليم أفرادها منذ الصغر الولاء لوطنهم.

عادات وتقاليد تتبناها الأسرة الصحية

 فيما قالت الدكتورة رشا جمعة، نائب مدير مستشفي الفيوم العام، إن الأسرة الصحية تتبنى مجموعة من العادات والقيم التي تساهم في تعزيز الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية لجميع أفرادها، منها الاهتمام بصحة وسعادة أفرادها، التواصل الجيد بين أفراد الأسرة، التواصل مع الآخرين وبناء علاقات إيجابية، الاحترام المتبادل، التفكير الإيجابي والتعامل مع التحديات والصعوبات بشكل صحيح، الدعم المتبادل والتشجيع جزء أساسي من الأسرة الصحية، تطوير المهارات والمعرفة من خلال التعلم المستمر والتجارب الحياتية التفاهم وحل النزاعات بشكل بناء.

تغيير وجه الحياة في الريف المصري

 وقالت إيمان زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إن ما يستهدفه مشروع حياة كريمة، هو تغيير وجهة الحياة بالكامل في الريف المصري من خلال تضمنه كافة أبعاد التنمية المستدامة، والقضاء على الممارسات الخاطئة في الريف كالزواج المبكر، ختان الإناث، كثرة الإنجاب.

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة لحث المرأة علي المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة حول التحديات الزراعية

وقالت مروة إيهاب أبو صميدة، أخصائي إعلام أول بالمركز، الندوة أوصت بتنشيط دور الرائدات الريفيات والميسرات داخل القرية لتفعيل الدور التوعوي.

