"توظيف الفن" و"المرأة وعدالة المناخ"، ندوتان على هامش مهرجان الفيوم السينمائي

قال مدير مجمع إعلام الفيوم، محمد هاشم، إن المجمع عقد ندوتين على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائى الدولى الثاني لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

وجاءت الندوة الأولى بعنوان "توظيف الفن داخل المنظمات الأهلية لتعزيز العمل المناخي"، والندوة الثانية بعنوان "المرأة وعدالة المناخ، كسر دوائر الضعف " واختتمت اليوم بعرض الفيلم الوثائقى "مال قارون" الذى ناقش أثر تلوث بحيرة قارون وتضرر الصيادين وأسرهم وما ترتب على ذلك من مشكلات أخرى منها مشكلة الغارمين والغارمات.

عُقدت الندوتان بأحد الفنادق على شاطئ بحيرة قارون، وشارك فيها ممثلي الجهات الحكومية بالفيوم، وعدد من صناع السينما علي رأسهم الفنانة سلوى محمد علي والمخرج مهند دياب.

