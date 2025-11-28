الجمعة 28 نوفمبر 2025
محافظات

"توظيف الفن" و"المرأة وعدالة المناخ"، ندوتان على هامش مهرجان الفيوم السينمائي

ندوة، فيتو
ندوة، فيتو
قال مدير مجمع إعلام الفيوم، محمد هاشم، إن المجمع عقد ندوتين على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائى الدولى الثاني لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

ندوتان علي هامش مهرجان الفيوم السينمائي

وجاءت الندوة الأولى بعنوان "توظيف الفن داخل المنظمات الأهلية لتعزيز العمل المناخي"، والندوة الثانية بعنوان "المرأة وعدالة المناخ، كسر دوائر الضعف " واختتمت اليوم بعرض الفيلم الوثائقى "مال قارون"  الذى ناقش أثر تلوث بحيرة قارون وتضرر الصيادين وأسرهم وما ترتب على ذلك من مشكلات أخرى منها مشكلة الغارمين والغارمات.

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي، ماستر كلاس للمخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

عُقدت الندوتان بأحد الفنادق على شاطئ بحيرة قارون، وشارك فيها ممثلي الجهات الحكومية بالفيوم، وعدد من صناع السينما علي رأسهم  الفنانة سلوى محمد علي والمخرج مهند دياب.

