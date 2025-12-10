الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.962 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 42052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 51588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19112 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4624 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4458 نقطة.
 

 

جلسة  منتصف الأسبوع 

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX EGX35 البورصة المصرية الشركات المتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية يجي إكس 100 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات بداية الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الأسماك وانخفاض الفراخ البيضاء.. البورصة تربح 17 مليار جنيه في الختام.. وقف 7 ملايين حساب واتس آب وإضافة ميزات جديدة لمنع النصب والاحتيال

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار علب حلوى المولد 2025.. مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات الجمارك في هذا الموعد.. عودة خدمة فودافون كاش للعمل

البورصة المصرية على صفيح ساخن، المؤشرات تعيد رسم خريطة الاستثمار

الأكثر قراءة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

الأرصاد: تقدم السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزى بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads