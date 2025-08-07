البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمنتصف تعاملات اليوم الخميس.

مؤشر “إيجي إكس 30”

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 35528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 43428 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 15980 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14200 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.458 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 35480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 43420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15935 نقطة، فيما تراجع مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3800 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10505 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" عند مستوى 14118 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3576 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات، الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.428 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34704 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 42633 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 15586 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13999 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 42188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15394 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3510 نقاط.

