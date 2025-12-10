بينها مصر والدولة المنظمة، 5 منتخبات تودع كأس العرب 2025 بدون فوز

18 حجم الخط

كأس العرب، شهدت بطولة كأس العرب 2025 مغادرة 5 منتخبات البطولة من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

وجاء علي رأس المنتخبات؛ قطر المستضيف للبطولة بعدما تذيل المجموعة الأولي بعدما تعادل في مباراة وتلقي الخسارة في مباراتين وحصل على نقطة واحدة.

كما غادر منتخب جزر القمر بدون تحقيق فوز أو تعادل بعدما تلقي الخسارة في مبارياته بدور المجموعات ليتذيل المجموعة الثانية بدون نقاط.

وودع منتخب مصر ونظيره الكويت بطولة كأس العرب من دور المجموعات، وتحديدا من المجموعة الثالثة بعدما لم ينجح كلاهما في تحقيق الفوز، واكتفي المنتخب الوطني بالتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، فيما تعادل الكويت في مباراة وتلقى الخسارة في مباراتين.

وأخيرا غادر السودان بطولة كأس العرب دون تحقيق أي انتصار في المجموعة الرابعة، واحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل في مباراة والخسارة في مباراتين.

المنتخبات التي ودعت كأس العرب دون فوز

1- قطر

2- جزر القمر

3- مصر

4- الكويت

5- السودان

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

وتحددت مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء دور المجموعات من المسابقة.

وتأهل من المجموعة الأولى إلى دور الـ 8 "ربع النهائي"، كل من: فلسطين وسوريا في المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، حسم منتخبا المغرب والسعودية تأهلهما إلى دور ربع النهائي بعدما أنهيا دور المجموعات في المركزين الأول والثاني.

وضرب منتخب فلسطين موعدًا مع السعودية، بينما منتخب المغرب يلاقي سوريا، في أول مواجهتين بدور ربع النهائي من كأس العرب.

وتأهل من المجموعة الثالثة كل من: الأردن بـ 9 نقاط متصدرًا، يليه منتخب الإمارت في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، حسم منتخب الجزائر تأهله إلى دور الـ 8، متصدرًا للمجموعة ومعه منتخب العراق في الوصافة.

مواعيد مواجهات دور ربع النهائي من كأس العرب 2025

- المغرب ضد سوريا

تقام يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

- السعودية ضد فلسطين

تقام يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

- الأردن ضد العراق

تقام يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

- الإمارات ضد الجزائر

تقام يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

