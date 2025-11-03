كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. صدامات عربية محتملة بدور المجموعات بمشاركة الرباعي المصري.. الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري يترقبون النتائج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى القارة الأفريقية اليوم الإثنين، نحو مدينة "جوهانسبرج" في جنوب أفريقيا، لمتابعة مراسم سحب قرعة دور المجموعات فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تنطلق مراسم سحب قرعة دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق مراسم سحب قرعة دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة مجموعات الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

ومن المنتظر نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عبر شبكات بي إن سبورت، سوبر سبورت، بالإضافة إلى المنصات الرقمية المختلفة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



4 أندية مصرية تشارك فى دور المجموعات

وتشهد منافسات دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشاركة 4 أندية مصرية هي: الأهلي وبيراميدز فى دوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي فى الكونفدرالية.



وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ32، بينما صعد بيراميدز إلى الدور ذاته بعدما فاز على التأمينات الأثيوبي بنتيجة 3 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



كما تأهل الزمالك إلي دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز على فريق ديكيداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بسباعية نظيفة، فيما تخطى المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1.

وتُوِّج بيراميدز بطلًا للنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بينما حصل نهضة بركان الذي يستعد للمشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، على لقب كأس الكونفدرالية أمام سيمبا التنزاني.



ووفقا للوائح دوري الأبطال والكونفدرالية، فيمكن لأي فريقين من نفس البلد أن يلتقيا معًا في دور المجموعات، وهو ما يعني إمكانية تواجد الأهلي وبيراميدز في نفس المجموعة لأن كلاهما في تصنيفين مختلفين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما قد تتجدد المواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية.

نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نظام بطولة الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا قائم على مرحلتين رئيسيتين، التصفيات الأولية والمجموعات، تليها الأدوار الإقصائية حتى النهائي.

ويشارك في دور المجموعات 16 فريقًا، يتأهلون من الدور الثاني للتصفيات، ويقسمون إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم أربعة فرق، يلعبون بنظام الذهاب والإياب.

يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، والأدوار الإقصائية تُقام بنظام الذهاب والإياب أيضًا.

الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026

الأهلي - مصر

بيراميدز - مصر

الهلال - السودان

الترجي - تونس

نهضة بركان - المغرب

شبيبة القبائل - الجزائر

ستاد مالي - مالي

الجيش الملكي - المغرب

مولودية الجزائر - الجزائر

صن داونز - جنوب أفريقيا

سيمبا - تنزانيا

يانج أفريكانز - تنزانيا

بترو اتليتكو - أنجولا

ريفرز يونايتد - نيجيريا

باور ديناموز - زامبيا

سانت إيلوا لوبوبو - الكونغو الديمقراطية

تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026

المستوى الأول: الأهلي – ماميلودي صن داونز – الترجي – سيمبا.

المستوى الثاني: بيراميدز – الهلال – يانج أفريكانز – بترو أتلتيكو.

المستوى الثالث: الجيش الملكي – مولودية الجزائر – ريفرز يونايتد – شبيبة القبائل.

المستوى الرابع: الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو – باور ديناموز – (نهضة بركان).

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات في دوري الأبطال يوم 21 نوفمبر 2025، وتستمر حتى 14 فبراير 2026، بمشاركة 16 فريقًا تأهلوا من الدور الثاني، موزعين على أربع مجموعات كل مجموعة تضم أربعة فرق، ويلعبون بنظام الذهاب والإياب.

الفائز والوصيف من كل مجموعة سيتأهلان مباشرة إلى ربع النهائي، كما ستظل معايير كسر التعادل كما هي: النقاط المباشرة بين الفرق المتساوية، فارق الأهداف المباشرة، الأهداف المسجلة، أهداف خارج الأرض.

تصنيف فرق الكونفدرالية

وعلى صعيد الكونفدرالية الإفريقية تأهل ستة عشر (16) ناديًا من الدور التمهيدي الثاني، وستُجرى بينهم قرعة مرحلة المجموعات التي سيتم خلالها تقسيم الأندية إلى 4 مجموعات تضم كل منها أربعة أندية.

وتم تصنيف الأندية استنادًا إلى نتائجها في مسابقات الأندية التابعة لـ"الكاف" خلال المواسم الخمسة الماضية.

التصنيف الأول: الزمالك (مصر)، الوداد البيضاوي (المغرب)، اتحاد الجزائر (الجزائر)، شباب بلوزداد (الجزائر)

التصنيف الثاني: ستلينبوش (جنوب إفريقيا)، المصري (مصر)، مانياما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، جولـيبا (مالي)

التصنيف الثالث: كايزر شيفس (جنوب إفريقيا)، أوتوهو (الكونغو)

التصنيف الرابع: سان بيدرو (كوت ديفوار)، نيروبي يونايتد (كينيا)، أولمبيك آسفي (المغرب)، عزام (تنزانيا)، سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا)، زيسكو يونايتد (زامبيا).

