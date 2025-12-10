بعثة منتخب مصر تعود اليوم إلى القاهرة بعد الخروج من كأس العرب

18 حجم الخط

تعود إلى القاهرة اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر لكرة القدم، عائدة من قطر، بعد أن ودع الفريق بطولة كأس العرب بشكل مهين من الدور الأول، وبعد خسارة مذلة أمام رديف المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ومن المقرر، أن تغادر بعثة منتخب مصر مطار العاصمة القطرية الدوحة في الساعة الثامنة صباحا، على أن تصل القاهرة في الواحدة ظهرًا.

منتخب مصر يخسر أمام “رديف” الأردن بالثلاثة

وتلقى منتخب مصر خسارة مهينة أمام بدلاء منتخب الأردن في الجولة الأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب، بثلاثة أهداف نظيفة

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز على علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

لقاء مصر والأردن، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثالثة

الأردن: 9 نقاط

الإمارات: 4 نقاط

مصر: 2 نقاط

الكويت: 1 نقطة

وودع منتخب مصر البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بينما تأهل منتخبي الأردن والإمارات للدور ربع النهائي من البطولة.

ظهور باهت لمصر في كأس العرب

كان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وفي الجولة الثانية وقع منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره المنتخب الإماراتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على إستاد لوسيل.

أما منتخب الأردن فحقق ثاني انتصاراته في الجولة الثانية علي حساب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط انفرد بها بصدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب.

