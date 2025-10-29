مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الدوري الفرنسي، تقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025 -2026.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، تعادلين وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي

نيس ضد ليل 9 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 1

ميتز ضد لانس 9 مساءً - قناة beIN Sports 4 HD

لوهافر ضد بريست - 9 مساءً - قناة beIN Sports 2

لوريان ضد باريس سان جيرمان - 9 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD

ستراسبورج ضد أوكسير - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports

باريس ضد أولمبيك ليون - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports 4 HD

نانت ضد موناكو - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 2

أولمبيك مارسيليا ضد أنجيه - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 1

تولوز ضد رين - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.