مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

الدوري الفرنسي، تقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025 -2026.

ويتصدر باريس سان جيرمان  جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، تعادلين وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي 

نيس ضد ليل 9 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 1

ميتز ضد لانس 9 مساءً - قناة beIN Sports 4 HD

لوهافر ضد بريست - 9 مساءً - قناة beIN Sports 2

لوريان ضد باريس سان جيرمان - 9 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD

ستراسبورج ضد أوكسير - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports

باريس ضد أولمبيك ليون - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports 4 HD

نانت ضد موناكو - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 2

أولمبيك مارسيليا ضد أنجيه - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 1

تولوز ضد رين - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports

