مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
الدوري الفرنسي، تقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025 -2026.
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، تعادلين وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 8 أهداف.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي كالتالي..
مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي
نيس ضد ليل 9 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 1
ميتز ضد لانس 9 مساءً - قناة beIN Sports 4 HD
لوهافر ضد بريست - 9 مساءً - قناة beIN Sports 2
لوريان ضد باريس سان جيرمان - 9 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD
ستراسبورج ضد أوكسير - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports
باريس ضد أولمبيك ليون - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports 4 HD
نانت ضد موناكو - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 2
أولمبيك مارسيليا ضد أنجيه - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports Xtra 1
تولوز ضد رين - 11:05 مساءً - قناة beIN Sports
