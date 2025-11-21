هشام حنفي: جراديشار لم يستطع تعويض وسام أبو علي

18 حجم الخط

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام شبيبة القبائل في افتتاح مباريات الأحمر بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال حنفي خلال حلوله ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مجموعة الأهلي في دوري الأبطال صعبة وأندية شمال إفريقيا استعادت رونقها، ومباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة ولكن كل الأندية تحترم الأهلي وتعلم قوته".

وأضاف: "النادي الأهلي مطالب بمصالحة جماهيره وتحقيق لقب دوري الأبطال بعد خسارته الموسم الماضي".

وتابع: "جراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي حتى الآن ومحمد شريف بعيد عن مستواه وأتمنى أن يستعيد مستواه خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "من الممكن أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة تحديدًا بعد ظهوره المميز في مونديال الناشئين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.