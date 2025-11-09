الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
يحتضن ملعب "بالايدوس" مساء اليوم الأحد، مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، موسم 2025/ 26.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو 

وتنطلق مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويمتلك برشلونة 25 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث، في حين أن سيلتا فيجو لديه 13 نقطة حيث يحتل المركز الثالث عشر في الوقت الحالي بجدول ترتيب الليجا.

ويأمل نادي برشلونة في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو من أجل تحقيق دفعة إيجابية قبل الدخول في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر والأخيرة ذلك العام.

