السجن المشدد 13 عاما للمتهم بالتعدي على ابنة جاره وسرقتها في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله ابو غزالة والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، بمعاقبة كل من المتهم الأول " م.ص.م" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات للخطف والتعدي علي المجني عليها، والمشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجني عليها، والسجن عامين لكل من " ا.ن.ع" و" ح.م.خ" و" ا.ال.ال" بتهمة إخفاء مسروقات.

التعدي على طفلة وسرقتها في الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 19037 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بسرقتها والتحرش بها داخل العقار محل سكنهم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المجني عليها الطفلة " س.م.ر" 7 سنوات، تحصلت من والدتها علي مبلغ 20 جنيها لشراء الحلوى، وعند ذهابها لشراء الحلوى من احد المحلات المجاورة لمسكنها وبعد ما تمكنت من شراء الحلوي، وعند صعودها الي الشقة محل سكنها، استوقفها المتهم " م.ص.م" علي سلم العقار، واخذ يتحدث معها موهما اياها بعلاقة الصداقة التي تربطه بوالدها، ثم عرض عليها بعض الحلوى التي كانت بحوزتها، وخافت من شخص المتهم، فهددها بالقتل حال استمرار في البكاء.

وقام المتهم بسرقة القرط الذهب، من اذنيها، وتركها وفر هاربا وقام بيع القرط الذهبي للمتهمين كل من " ا.ن.ع" و" ح.م.خ" و" ا.ال.ال".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

