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الإعدام لقاتل طفلة الشرقية والمشدد لشركائه في واقعة سرقة القرط الذهبي

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالإعدام شنقًا للمتهم الرئيسي في واقعة مقتل الطفلة "جنى محسن"، البالغة من العمر 8 سنوات، بمدينة العاشر من رمضان، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم.

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 فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات بحق خمسة متهمين آخرين لتورطهم في بيع القرط الذهبي الخاص بالضحية.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من أسرة الطفلة "جنى"، يفيد بتغيبها عن المنزل لعدة أيام. وبعد تكثيف جهود البحث، تم العثور على جثتها في حالة تحلل بجوار أحد العقارات غير المأهولة بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر رقم 1489 لسنة 2024 إداري ثالث العاشر من رمضان.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الطب الشرعي من فحصها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت التحريات أن الجاني يدعى "محمد أ. ج. ع"، 36 عامًا، عاطل ومقيم بمحافظة أسيوط، وله سوابق جنائية في قضايا سرقة ومشاجرة وتبديد. وتبين أنه استدرج الطفلة أثناء خروجها لشراء طماطم لأسرتها، بعد أن أوهمها بشراء حلوى لها، ثم اصطحبها إلى منزل تحت الإنشاء وقام بخنقها وسرقة قرطها الذهبي.

وأكدت التحقيقات عدم وجود أي اعتداء جنسي على الطفلة، وأن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة فقط.

وبعد تنفيذ جريمته، انتقل المتهم للعمل في تجارة الخردة، حيث سلّم القرط الذهبي لصديقه سوداني الجنسية بالقاهرة، والذي بدوره أعطاه لسيدة لبيعه رغم علمهما بأن الحُلي مسروق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وشركائه، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الجريمة. وأجرت النيابة معاينة تصويرية للواقعة قبل أن تأمر بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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