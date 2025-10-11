أمن الإسكندرية يضبط سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة 3 آخرين

نجحت مديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة مقتل رجل داخل شقته بمنطقة مينا البصل، حيث تمكنت القوات من القبض على 4 متهمين، من بينهم الزوجة، التي تبين ضلوعها في تدبير وتنفيذ الجريمة بالاشتراك مع 3 آخرين.

وكان قسم شرطة مينا البصل تلقى إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الأمن، يفيد بالعثور على جثة رجل داخل شقته، وقد فارق الحياة متأثرًا بعدة إصابات متفرقة في أنحاء الجسد، في حين تم العثور على الزوجة مصابة أيضًا، ما أثار الشكوك حول ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي، وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبعد تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة وأقوال الجيران، تبين أن الزوجة اشتركت مع 3 أشخاص آخرين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهم وملاحقتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز الأدلة، كما تم نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات إضافية حول دوافع الجريمة وملابسات تنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.