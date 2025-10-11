السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن الإسكندرية يضبط سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة 3 آخرين

أمن الإسكندرية يضبط
أمن الإسكندرية يضبط سيدة بتهمة قتل زوجها

نجحت مديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة مقتل رجل داخل شقته بمنطقة مينا البصل، حيث تمكنت القوات من القبض على 4 متهمين، من بينهم الزوجة، التي تبين ضلوعها في تدبير وتنفيذ الجريمة بالاشتراك مع 3 آخرين.

وكان قسم شرطة مينا البصل تلقى إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الأمن، يفيد بالعثور على جثة رجل داخل شقته، وقد فارق الحياة متأثرًا بعدة إصابات متفرقة في أنحاء الجسد، في حين تم العثور على الزوجة مصابة أيضًا، ما أثار الشكوك حول ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي، وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبعد تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة وأقوال الجيران، تبين أن الزوجة اشتركت مع 3 أشخاص آخرين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهم وملاحقتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز الأدلة، كما تم نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات إضافية حول دوافع الجريمة وملابسات تنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن الإسكندرية الاسكندرية مينا البصل

مواد متعلقة

فينس كوريا ينضم إلى فريق عمل الموسم الثالث من مسلسل Euphoria

مواصفات هاتف أوبو OPPO A6 Pro 5G بعد إطلاقه رسميا

المشاط: قطعنا شوطا كبيرا في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

جنون الذهب يتواصل في الصاغة وهذا العيار يسجل 6130 جنيها

إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

شقيقة المتهمة بقتل أطفال دلجا: أختي تعرضت لضغوط للاعتراف بالجريمة (فيديو)

محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الفعل الفاضح على طريق المحور 27 أكتوبر

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يُؤكد حرمة حرق قش الأرز: إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الأزهر: حسن تربية البنات من هدي النبي

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

المزيد
الجريدة الرسمية