الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

إعادة انتخابات النواب في ثلاثين دائرة

18 حجم الخط

تجرى اليوم إعادة التصويت لانتخابات مجلس النواب في ثلاثين دائرة ألغيت نتائجها في الجولة الأولى بحكم من المحكمة الإدارية العليا، لوجود طعون في العملية الانتخابية في هذه الدوائر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر بيانا عشية إجراء هذه الجولة قال فيه إنه تلقى تقارير عن بعض الأحداث في دوائر انتخابية محددة خصوصا في الدوائر ذات المنافسة الفردية القوية، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والشكاوى..

كما طالب الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على إرادة الناخبين بما في ذلك أعادة الإنتخابات إذا اقتضت الحاجة، وكانت توجيهات الرئيس بضرورة تعزيز الشفافية وإعلان الإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفات والتأكد من حصول كل مرشح علي نسخة من كشف حصر الأصوات لضمان التمثيل الحقيقي للناخبين داخل البرلمان.

وقد اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه المخالفات، والتي أدت لإعادة التصويت في هذه الدوائر وما تحمله الناخبون من مشقة التوجه إلى اللجان في داخل مصر وخارجها للإدلاء بأصواتهم. وحذرت اللهيئة الوطنية للانتخابات من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي أعمال دعائية انتخابية تؤثر على إرادة الناخبين.

وقد أجريت أمس عمليات تصويت المصريين في الخارج في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة عربية وأجنبية، وتم حصر أعداد الناخبين وفرز الأصوات في حضور مختلف وسائل الإعلام لضمان شفافية عمليات التصويت، وإدخال النتائج إلكترونيا في منظومة الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلانها رسميا..

محمد صلاح.. هل يغادر ليفربول قريبا؟

خطة ترامب والمعارضة الإسرائيلية

وتأتي عملية إعادة التصويت في هذه الدوائر الثلاثين بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بوجود مخالفات فيها، وضرورة الإعادة لضمان الشفافية الحقيقية في اختيار النواب ممثلي الشعب في البرلمان الجديد، حتى يكون معبرا عن جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، ويعكس الدور الحقيقي لمجلس النواب في التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم أولا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية المصريين في الخارج المخالفات تعزيز الشفافية عمليات التصويت اعادة الانتخابات اعادة انتخابات النواب إعادة التصويت فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالله حسن

مواد متعلقة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

إعادة الانتخابات في الدوائر المخالفة

مجرم حرب يلتمس العفو عن جرائمه

ترامب: جماعة الإخوان إرهابية

خيام الفلسطينيين في الأرض المحتلة تحت المطر

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

علوم القاهرة تكتشف علاجا لمرضى الألم العضلي الليفي المزمن

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

أكبر فضيحة تزوير شهادات في العالم، شبكة هندية تزيف مليون وثيقة لأطباء ومهندسين يعملون بالخارج

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

الأهلي يقترب من حسم صفقة الصباغ وجواز سفر فلسطيني ينهي الجدل

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 10-12-2025 في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads