إعادة انتخابات النواب في ثلاثين دائرة

تجرى اليوم إعادة التصويت لانتخابات مجلس النواب في ثلاثين دائرة ألغيت نتائجها في الجولة الأولى بحكم من المحكمة الإدارية العليا، لوجود طعون في العملية الانتخابية في هذه الدوائر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر بيانا عشية إجراء هذه الجولة قال فيه إنه تلقى تقارير عن بعض الأحداث في دوائر انتخابية محددة خصوصا في الدوائر ذات المنافسة الفردية القوية، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والشكاوى..

كما طالب الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على إرادة الناخبين بما في ذلك أعادة الإنتخابات إذا اقتضت الحاجة، وكانت توجيهات الرئيس بضرورة تعزيز الشفافية وإعلان الإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفات والتأكد من حصول كل مرشح علي نسخة من كشف حصر الأصوات لضمان التمثيل الحقيقي للناخبين داخل البرلمان.

وقد اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه المخالفات، والتي أدت لإعادة التصويت في هذه الدوائر وما تحمله الناخبون من مشقة التوجه إلى اللجان في داخل مصر وخارجها للإدلاء بأصواتهم. وحذرت اللهيئة الوطنية للانتخابات من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي أعمال دعائية انتخابية تؤثر على إرادة الناخبين.

وقد أجريت أمس عمليات تصويت المصريين في الخارج في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة عربية وأجنبية، وتم حصر أعداد الناخبين وفرز الأصوات في حضور مختلف وسائل الإعلام لضمان شفافية عمليات التصويت، وإدخال النتائج إلكترونيا في منظومة الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلانها رسميا..

وتأتي عملية إعادة التصويت في هذه الدوائر الثلاثين بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بوجود مخالفات فيها، وضرورة الإعادة لضمان الشفافية الحقيقية في اختيار النواب ممثلي الشعب في البرلمان الجديد، حتى يكون معبرا عن جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، ويعكس الدور الحقيقي لمجلس النواب في التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم أولا بأول.

