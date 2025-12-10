18 حجم الخط

أفضل 10 أطعمة تقوي المناعة، مع قدوم فصل الشتاء، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، زادت نسب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة ضعف المناعة والتعرض المستمر للفيروسات، وبدأت الأمهات تشكو من إصابة الأبناء بنزلات البرد المتكررة.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تقوية الجهاز المناعي لا تعتمد فقط على الأدوية أو المكملات الغذائية، بل يبدأ الدور الأكبر من الاختيارات الغذائية اليومية، خاصة أن بعض الأطعمة الطبيعية تمتلك قدرة مذهلة على دعم المناعة، مقاومة العدوى، وتقليل مدة وشدة نزلات البرد.

أطعمة تقوي المناعة وتقلل الإصابة بالبرد

في هذا التقرير تستعرض أخصائية التغذية العلاجية، أفضل 10 أطعمة تقوي المناعة وتقلل فرص الإصابة بالبرد، مع توضيح فوائد كل نوع وطريقة إدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي.

1. الحمضيات (البرتقال – الليمون – الجريب فروت)

تُعد الحمضيات المصدر الأشهر لفيتامين C، وهو عنصر أساسي لتحفيز خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

يساعد فيتامين C على:

تعزيز مناعة الجسم.

تقليل مدة نزلات البرد.

تحسين امتصاص الحديد الضروري لصحة الجسم.

طريقة الاستخدام:

كوب عصير برتقال طازج يوميًا أو إضافة الليمون للماء الدافئ صباحًا.

2. الثوم

الثوم مضاد حيوي طبيعي بفضل مركب "الأليسين" الذي يتم تنشيطه عند فرم الثوم أو سحقه.

فوائده:

مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

تقليل شدة أعراض البرد.

تقوية المناعة بشكل عام.

طريقة الاستخدام:

إضافته نيئًا للسلطة أو للطعام بعد الطهي مباشرة للحفاظ على خصائصه.

3. الزنجبيل

الزنجبيل من أقوى الأطعمة الدافئة التي تساعد الجسم في مواجهة برد الشتاء.

فوائده:

مضاد للالتهابات.

يخفف احتقان الحلق والصدر.

يحسّن الدورة الدموية.

طريقة الاستخدام:

مشروب زنجبيل مغلي مع العسل والليمون مرتين أسبوعيًا.

4. العسل الطبيعي

العسل ليس فقط مصدرًا للطاقة، بل أيضًا مطهر طبيعي للجسم.

فوائده:

تهدئة السعال والتهاب الحلق.

دعم المناعة.

محاربة البكتيريا.

طريقة الاستخدام:

ملعقة عسل يوميًا على الريق أو مع المشروبات الدافئة.

5. الزبادي (اللبن الرائب)

يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة (البروبيوتيك) تعزز صحة الجهاز الهضمي، الذي يشكل خط الدفاع الأول للمناعة.

فوائده:

تحسين الهضم.

رفع كفاءة الجهاز المناعي.

تقليل التهابات الجسم.

طريقة الاستخدام:

كوب زبادي يوميًا مع ملعقة عسل أو فاكهة.

6. الخضروات الورقية الخضراء (السبانخ – الجرجير – الكرنب)

غنية بفيتامينات A وC وE بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

فوائدها:

تعزيز إنتاج الأجسام المضادة.

تنظيف الجسم من السموم.

حماية الخلايا المناعية.

طريقة الاستخدام:

إضافتها للسلطات أو طهيها بخفة للحفاظ على قيمتها الغذائية.

تقوية المناعة

7. الكركم

الكركم من التوابل الذهبية التي اشتهرت بخصائصها العلاجية.

فوائده:

مضاد قوي للالتهابات.

تقوية المناعة.

تقليل فرص الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

طريقة الاستخدام:

رشة كركم على الطعام أو مشروب الحليب الذهبي قبل النوم.

8. المكسرات (اللوز – الجوز)

المكسرات غنية بفيتامين E والزنك، وهما عنصران أساسيان لعمل الجهاز المناعي.

فوائدها:

حماية الخلايا من التلف.

زيادة مقاومة الجسم للفيروسات.

تحسين الطاقة العامة.

طريقة الاستخدام:

حفنة مكسرات غير مملحة يوميًا.

9. التفاح

يحتوي التفاح على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة تدعم المناعة.

فوائده:

تعزيز صحة الأمعاء.

حماية الجسم من العدوى.

تحسين الهضم.

طريقة الاستخدام:

ثمرة تفاح يوميًا، ويفضل بالقشر بعد غسلها جيدًا.

10. الشوربات الدافئة (خصوصًا شوربة الخضار أو العظام)

الأطعمة الدافئة تحفز الجسم على مقاومة البرودة.

فوائدها:

تدفئة الجسم.

ترطيب الجهاز التنفسي.

دعم المناعة وقت المرض.

طريقة الاستخدام:

كوب شوربة دافئة يوميًا في الشتاء.

