الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بتعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى 42037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 51560 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 19113 نقطة، وصعد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4624 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 12919 نقطة، وارتفع  "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 17122 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4455 نقطة.

جلسة منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX EGX35 البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 محدد الاوزان

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات بداية الأسبوع

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار علب حلوى المولد 2025.. مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات الجمارك في هذا الموعد.. عودة خدمة فودافون كاش للعمل

نهاية جلسة التداول، مؤشرات البورصة المصرية بين المكاسب والتراجعات

البورصة المصرية على صفيح ساخن، المؤشرات تعيد رسم خريطة الاستثمار

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

علوم القاهرة تكتشف علاجا لمرضى الألم العضلي الليفي المزمن

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

أكبر فضيحة تزوير شهادات في العالم، شبكة هندية تزيف مليون وثيقة لأطباء ومهندسين يعملون بالخارج

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

الأهلي يقترب من حسم صفقة الصباغ وجواز سفر فلسطيني ينهي الجدل

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 10-12-2025 في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads