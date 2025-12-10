الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدورين 32 و16 لبطولة كأس مصر (مستند)

كأس مصر، أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر بمواعيد مباريات دور الـ32 ودور الـ16 في المسابقة الأقدم في مصر.

موعد إقامة المباريات المتبقية في دور الـ32 بكأس مصر

تنطلق مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر يوم 22 ديسمبر الجاري، وتستكمل يومي 23 و26 و27 ديسمبر الجاري.

موعد انطلاق دور الـ16 في بطولة كأس مصر

أما مباريات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر، فتنطلق على مدى يومي 27 و28 ديسمبر.

وتضمن الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى أندية الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني المشاركة في البطولة، مواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف المباريات.

نظام التأهل في دور الـ32 والـ16 بمسابقة كأس مصر

تضمن الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة للأندية المشاركة في كأس مصر، نظام التأهل في مباريات الدورين الـ32 والـ 16 بمسابقة كأس مصر، ففي حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يلعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، وفي حال انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا يتم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز والمتأهل للدور التالي بالبطولة. 

