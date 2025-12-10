بعد قليل، الإدارية العليا تصدر حكمها في 257 طعنا على انتخابات النواب

18 حجم الخط

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد قليل، حكمها في 257 طعنا على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية في مجلس النواب.

وشهد محيط مجلس الدولة، تشديدات أمنية مكثفة، قبل جلسة الحكم في 257 طعنا على الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية في مجلس النواب.

أجهزة الأمن تفرض كردونا حول محيط المجلس لتأمين المجلس

وفرضت أجهزة الأمن كردونا حول محيط المجلس، لتأمين المجلس مع استخدام البوابات الإلكترونية.

يذكر أن الجلسة الماضية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة 40 طعنا لمحكمة النقض وعدم قبول 3 آخرين ومد. أجل 257 طعنا للحكم بجلسة اليوم، على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وبلغ عدد الطعون الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا، من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

