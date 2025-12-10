إصابة تلميذ في حادث تصادم بمقطورة قصب بقنا

18 حجم الخط

أُصيب تلميذ يبلغ من العمر 7 سنوات، اليوم الأربعاء، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث تصادم من مقطورة قصب في قرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة الطفل أ. أ. ع، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، بعد أن صدمته مقطورة محملة بالقصب أثناء مرورها داخل القرية، ما أسفر عن تعرضه لكسور وكدمات شديدة.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل التلميذ إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوص الطبية.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طالب شنقا لمروره بأزمة نفسية

وفي سياق منفصل شهدت إحدى قرى مركز قنا حادثًا مأساويًا، بعد أن أقدم طالب في الإعدادي، يبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة مرور الطالب بأزمة نفسية حادة.

تلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة طالب داخل منزله، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

وكشف الفحص المبدئي، أن الطالب كان يعاني ضغوطًا نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك سابق إنذار واضح حول نيته الانتحار.

تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وأُعد محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث وفحص الظروف النفسية والاجتماعية التي أدت إلى هذه الخطوة المؤلمة.

