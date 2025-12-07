إصلاح كسر بخط مياه قرية الخضيرات في قنا

18 حجم الخط

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا خطة معالجة مشكلة تسرب مائي نتج عن كسر بأحد الخطوط المغذية بقرية الخضيرات التابعة لمجلس قروي أولاد نجم القبلية التابعة لمركز نجع حمادي.

وجاء ذلك في استجابة سريعة لبلاغات المواطنين وسعيا للحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والحد من أي مصادر محتملة للتلوث.

إصلاح كسر مياه بنجع حمادي

وانطلاقا من مسؤولياتها في متابعة مصادر التلوث المحتملة، بادرت الإدارة العامة لشئون البيئة بالتواصل المباشر مع المهندس محمود حسين، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي، حيث تم الانتقال الفوري إلى موقع البلاغ ومعاينة منطقة التسريب، وأسفرت المعاينة عن اكتشاف كسر بأحد المحابس الرئيسية لخطوط المياه داخل نطاق القرية.

وسارعت فرق الصيانة المتخصصة بالتعامل مع العطل فور التأكد من موقعه، إذ جرى إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمواطنين، لتنتهي المشكلة بالكامل خلال وقت قياسي يعكس سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وتجدد الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا تأكيدها على استمرار التعاون الوثيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية، بهدف ضمان بيئة آمنة وصون الصحة العامة، فضلًا عن التعامل السريع مع أي بلاغات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

