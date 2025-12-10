الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق 3 صيدليات وضبط شاب ينتحل صفة طبيب في حملة بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصري وإدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المنشآت الطبية، ومراكز العناية بالبشرة، ومراكز العلاج الطبيعي، في نطاق المحافظة، بهدف متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

نتائج الحملة على المنشآت الطبية بالفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط منتحل صفة طبيب يوقع الكشف الطبي على المرضى، رغم أنه خريج بكالوريوس تجارة ويقيم  بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، كما تم ضبط  284 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بإحدى الصيدليات بقرية ترسا، وتم ضبط 480 صنف أدوية بشرية منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي كما تم ضبط أصناف تم كشط السعر والبيع بسعر أعلى من السعر المحدد بإحدى الصيدليات بناحية ترسا.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم غلق وتشميع الصيدليات المخالفة بالشمع الأحمر وبلغ عددهم 3 صيدليات لعدم وجود طبيب صيدلي لإدارة وتشغيل الصيدليات.

 

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالفيوم

ضبط سلع تموينية وعجينة حواوشي فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة التابعة له بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، وعلى المنشآت الطبية من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحيه الأدوية المستخدمة وكذا المعروضة للجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة العلاج الحر التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الكشف الطبي بمديرية الصحة والسكان جودة الخدمات الطبية المقدمة غير صالحة للاستخدام الادمى مديرية التموين والتجارة الداخلية منتحل صفة طبيب مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

مواد متعلقة

بيومي فؤاد يتوعد ليلى علوي في "ابن مين فيهم"، اعرف التفاصيل

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

ليلى علوي تستأنف تصوير "ابن مين فيهم" بعد تعرضها لحادث سير

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

أول إجراء من بدرية طلبة ضد مروجي شائعة اتهامها بقتل زوجها

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

علوم القاهرة تكتشف علاجا لمرضى الألم العضلي الليفي المزمن

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

أكبر فضيحة تزوير شهادات في العالم، شبكة هندية تزيف مليون وثيقة لأطباء ومهندسين يعملون بالخارج

موعد جنازة وعزاء شقيقة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 10-12-2025 في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads