غلق 3 صيدليات وضبط شاب ينتحل صفة طبيب في حملة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصري وإدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المنشآت الطبية، ومراكز العناية بالبشرة، ومراكز العلاج الطبيعي، في نطاق المحافظة، بهدف متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

نتائج الحملة على المنشآت الطبية بالفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط منتحل صفة طبيب يوقع الكشف الطبي على المرضى، رغم أنه خريج بكالوريوس تجارة ويقيم بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، كما تم ضبط 284 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بإحدى الصيدليات بقرية ترسا، وتم ضبط 480 صنف أدوية بشرية منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي كما تم ضبط أصناف تم كشط السعر والبيع بسعر أعلى من السعر المحدد بإحدى الصيدليات بناحية ترسا.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم غلق وتشميع الصيدليات المخالفة بالشمع الأحمر وبلغ عددهم 3 صيدليات لعدم وجود طبيب صيدلي لإدارة وتشغيل الصيدليات.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة التابعة له بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، وعلى المنشآت الطبية من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحيه الأدوية المستخدمة وكذا المعروضة للجمهور.

