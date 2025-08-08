أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

أصدر الفنان أحمد عبد العزيز، بيانا حول مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، والذي ظهر خلاله أحد معجبي الفنان وهو يحاول مصافحته غير أن أحمد عبد العزيز استكمل سيره ولم يلتفت إليه.

بيان الفنان أحمد عبد العزيز

وجاء نص البيان كالتالي: “انتشر مؤخرا مقطع فيديو اتفهم غلط على أني رفضت أصافح شاب من الجمهور. الحقيقة إن الموقف كان سريع جدا. أنا داخل الفعالية متأخر وبجري عشان اركب الأسانسير واطلع لمكان العرض. ولما شفته افتكرت إنه بيفتح لي الطريق وأنه ضمن المنظمين. ومخدتش بالي إنه بيمد ايده للمصافحة”.

وأضاف أحمد عبد العزيز في بيانه: “عمري ما رفضت سلام أو صورة مع أي حد من جمهوري.. بالعكس أنا دايما بشوف إنكم السبب في نجاحي ومحبتكم أكبر دعم ليا”.

وأردف: “اللي حصل كان سوء فهم وأتمنى الناس تتفهم إن في لحظات سريعة ممكن تتفسر غلط أنا واحد منكم”.

