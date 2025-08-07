أول إجراء من بدرية طلبة ضد مروجي شائعة اتهامها بقتل زوجها

أصدر محامي الفنانة بدرية طلبة بيانا كشف فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نشر أخبار كاذبة ضد الفنانة، بقصد التشهير والإساءة بها.

بيان محامي بدرية طلبة

وجاء في بيان محامي بدرية طلبة: “ردا على ما يثار من حملة ممنهجة ضد موكلتنا الفنانة بدرية طلبة وتوجيه إليها التهم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تنوعت ما بين اتهامها بقتل زوجها الراحل المخرج مصطفى سالم وبين دعمها لمن لقبوا أنفسهم بصناع محتوى أو تقولها على الشعب المصري والتحقير منه”.

وأضاف البيان: “نود أن نوضح للكافة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نشر أو تداول أخبار كاذبة بقصد التشهير والإساءة بها أيا من كان شخص القائم بهذا الفعل المؤثم شرعا وقانونا”.

احترام وتقدير المصريين

واختتم البيان: “ننقل لكم مدى احترام وتقدير الفنانة بدرية طلبة للشعب المصري التي هي أحد أبنائه ونفتخر وأنها لم تقصد أبدا أي إساءة إلى أي أحد ولكن اجتزاء المقطع وعرضه بالصورة التي تناولها البعض هي بقصد النيل منها والتشهير بها دون الوقوف على سبب حقيقي لقيامهم بهذا الفعل، وكأنه أصبح الترند الحالي هو النيل من الشخصيات العامة كما صار ونتابعه مع الفنانة المحترمة وفاء عامر والتي نتصدى لكل من يروج ضدها أي أكاذيب بلا سند من واقع أو قانون”.

