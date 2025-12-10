الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في الدوائر الـ 30 الملغاة

انتخابات
انتخابات
18 حجم الخط
ads

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير عملية التصويت بالداخل في الدوائر الـ30 الملغاة بحكم قضائي ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك في عشر محافظات.

وأكدت الهيئة حرصها الكامل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مناشدة المواطنين النزول والمشاركة الفاعلة وعدم التأثر بأي محاولات للتأثير على إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بقرارات الصمت الانتخابي، وتجنب أي ممارسات أو مخالفات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولن تسمح بأي تجاوزات، وتواصل استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن (19826).

وتتابع الهيئة لحظة بلحظة انتظام فتح اللجان الفرعية في المحافظات العشر، من خلال التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة.

 وأكد رؤساء اللجان انتظام العملية الانتخابية وعدم وجود معوقات حتى الآن. 

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

 مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

 الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

 الإسكندرية:

قسم أول المنتزه
المنيا:

قسم أول المنيا
مركز مغاغة
مركز أبو قرقاص
مركز ملوى
مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابي العملية الانتخابية المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

تنسيقية الأحزاب: مشاركة قوية للسيدات في إعادة انتخابات النواب بقرية القصر بالداخلة

الهيئة الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت بالداخل في الدوائر الملغاة وسط إشراف قضائي كامل على 58 مقعدا

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية تعلن استعداد المحافظات للتصويت غدًا في الدوائر الملغاة

الأكثر قراءة

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

عمره ما كان ناصري، ساويرس يكشف علاقة أحمد فؤاد نجم بـ جمال عبد الناصر

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads