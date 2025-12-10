الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في الدوائر الـ 30 الملغاة

18 حجم الخط

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير عملية التصويت بالداخل في الدوائر الـ30 الملغاة بحكم قضائي ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك في عشر محافظات.

وأكدت الهيئة حرصها الكامل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مناشدة المواطنين النزول والمشاركة الفاعلة وعدم التأثر بأي محاولات للتأثير على إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بقرارات الصمت الانتخابي، وتجنب أي ممارسات أو مخالفات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولن تسمح بأي تجاوزات، وتواصل استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن (19826).

وتتابع الهيئة لحظة بلحظة انتظام فتح اللجان الفرعية في المحافظات العشر، من خلال التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة.

وأكد رؤساء اللجان انتظام العملية الانتخابية وعدم وجود معوقات حتى الآن.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة



مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو



الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا



الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس



الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

