غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة الملغاة

ترأس الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة على المقاعد الفردية في 10 محافظات.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، نائب رئيس البرلمان العربي، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، النائب كريم إمام، أمين أمانة الشباب، النائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية، والنائب محمد الحداد، أمين أمانة العمال.

إجراءات الهيئة الوطنية

ووجهت غرفة العمليات، أمانات المحافظات التي يجرى فيها الاقتراع، بأهمية المتابعة اللحظية، مع الالتزام الكامل بقرارات وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن انضباط التصويت.

وأشارت غرفة عمليات "حماة الوطن" إلى أنه في إطار متابعتها منذ انطلاق التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن، في الوقت الذي انتظمت فيه اللجان بمواعيدها، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي هذا الصدد، تشيد غرفة العمليات بكافة جهود الجهات المعنية لتسهيل الاقتراع، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الأجهزة الأمنية التي تباشر أعمالها على أكمل وجه.

غرفة عمليات "حماة الوطن"

وتجدد غرفة عمليات “حماة الوطن” دعوتها لجميع المواطنين في المحافظات التي يجرى في التصويت، إلى أهمية ممارسة حقهم الدستوري والتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في المجلس النيابي.

