أخبار مصر

انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث غدا

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
تنطلق غدا الخميس، الفعاليات الدولية التي تستضيفها مصر للمرة الأولى من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وتشمل الفعاليات أربعة أحداث رئيسية تمثل حدث دولي غير مسبوق، وهي:

1- المؤتمر الثلاثي السنوي لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025.. 

والذي يُعقد ضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة لعام 2025، بمشاركة 84 أكاديمية وطنية من مختلف قارات العالم.

2- اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الشراكة بين الأكاديميات..

اجتماع دولي رفيع المستوى يُناقش أولويات البحث والابتكار عالميًا، ويعزز دور مصر كدولة محورية في منظومة التعاون العلمي الدولي.

3- انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث "IRCexpo 2025"، وهو أكبر منصة مصرية وإقليمية لعرض وتسويق التكنولوجيا والابتكارات وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، بمشاركة دولية واسعة ومؤسسات صناعية وبحثية من مختلف أنحاء العالم.

4- الإعلان الرسمي عن نتائج تقييم مسابقة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

إطلاق برنامج “أبدع… انطلق” لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة 

وفي سياق آخر، تم إطلاق برنامج “أبدع… انطلق” لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة ومستدامة، من خلال تدريب عملي وإرشاد متخصص ودعم تقني وتجاري وقانوني، بالشراكة بين وزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووحدة تمكين، وبالتنفيذ من شركة ALX المتخصصة في الابتكار وريادة الأعمال على مستوى إفريقيا، ويستهدف البرنامج 150 رائدًا ورائدة أعمال.

دعم وتمكين ذوي الإعاقة في التعليم والبحث العلمي والابتكار

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية العمل على دعم وتمكين ذوي الإعاقة في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ضمن الإستراتيجية الوطنية لتوفير بيئة حاضنة للابتكار وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات عملية تخدم المجتمع وتعزز الاقتصاد الوطني.. والتقديم مفتوح حتى 15 فبراير 2026.

