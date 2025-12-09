بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال

18 حجم الخط

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا، مساء اليوم الثلاثاء، على إنتر ميلان في الجولة السادسة لمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب جوزيبي مياتزا.

ويحتل ليفربول المركز الـ 13 في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بعدما تعرض للهزيمة في مباراتين بمرحلة الدوري، ويأتي إنتر ميلان في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 12 نقطة.

وشهدت قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان غياب محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ضد سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي الإنجليزي.

كما شهدت قائمة ليفربول غياب الثنائي جاكبو وكييزا لداعي الإصابة.

قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون، مامارداشفيلي، جوميز، كوناتي، ڤان دايك، كيركيز، برادلي، روبرتسون، خرافنبيرخ، چونز، ماك أليستر، سوبوسلاي، وودبيرن، نيوني، ايكيتيكي، إيزاك، ڤيرتز، لاكي، نجوموها.

وكان سلوت قد قرر جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات للفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فلم يشارك في مباراتي وست هام وليدز يونايتد وظل حبيسا للدكة، فيما شارك كبديل في الشوط الثاني فقط أمام سندرلاند.

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر

ومن المقرر أن ينضم صلاح إلى منتخب مصر مباشرة عقب مباراة برايتون الأسبوع المقبل، من أجل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها هذا الشهر في المغرب.

يذكر أن صلاح أثار ضجة عالمية كبيرة في الساعات الماضية، بعدما خرج بعد التعادل مع ليدز وجلوسه بديلا طوال المباراة، بتصريحات نارية تجاه مدربه وتجاه موقفه من اللعب للنادي في الفترة المقبلة.

وقال صلاح: "لقد قدّمتُ الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصةً الموسم الماضي، والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب".

وأضاف: "يبدو أن النادي قد تخلى عني، هذا ما أشعر به.. أعتقد أنه من الواضح جدًا، أن أحدهم أراد أن أتحمل كل اللوم.. حصلتُ على الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعدهم".



وأكمل: "قلتُ مرارًا إن علاقتي بالمدرب (سلوت) جيدة، وفجأة انقطعت علاقتنا، لا أعرف السبب.. لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.