كبش فداء، أسطورة تشيلسي يدافع عن محمد صلاح

18 حجم الخط

قام أسطورة نادي تشيلسي، جون تيري، بالدفاع عن محمد صلاح بعد تصريحات اللاعب المثيرة، ورد فعله الناري تجاه إدارة ليفربول والمدرب الهولندي أرني سلوت.

ولم يشارك محمد صلاح من البداية في آخر 3 مباريات للفريق، وهاجم النادي والمدرب أرني سلوت عقب التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز 3-3 يوم السبت الماضي.

وقال إنه يشعر كما لو كان قد تمت التضحية به مع فشل ليفربول في تكرار مستواه الذي قاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

كما ألمح النجم المصري إلى أن مباراة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له مع الريدز، قبل الانتظام في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لبطولة الأمم الإفريقية.

جون تيري يدافع عن محمد صلاح

وأكد جون تيري أن محمد صلاح، اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، قد تعرض بالفعل لتعامل غير عادل من ليفربول خلال الفترة الأخيرة.

وأقر تيري بتراجع مستوى صلاح هذا الموسم، وقال: "أعتقد أنه سيكون أول من يقول إنه كان بعيدًا عن مستواه هذا الموسم، لكنني أتفق معه أيضًا في تصريحاته".

وبسؤاله "هل تعتقد أن مدرب ليفربول جعله كبش فداء؟"، قال تيري: "أعتقد أنه كان كبش فداء إلى حد ما".

وأضاف: "أعتقد أن العديد من لاعبي ليفربول، بمن فيهم هو نفسه، كانوا بعيدين عن مستواهم أخيرًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.