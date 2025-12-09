غزل المحلة يواجه العبور غدا استعدادا لـ فاركو في كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق العبور غدًا، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

 

غزل المحلة يواجه العبور وديا

ويهدف الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال من خلال هذا اللقاء إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على الحالة العامة للعناصر الأساسية، إلى جانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للظهور واكتساب المزيد من الخبرات.  

كما يسعى الجهاز الفني إلى تجربة بعض الجوانب الخططية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المعسكر، قبل الدخول في أجواء المباراة الرسمية المقبلة أمام فاركو.

