أخبار الرياضة اليوم: مصر تودع كأس العرب، الزمالك يسقط في فخ التعادل مع كهرباء الإسماعيلية، وزير الرياضة يدعم محمد صلاح

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ومن أبرزها:

منتخب مصر يودع كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

انتهى لقاء الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل 3-3 على ستاد المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 20 بضربة رأسية من عمرو ناصر.

سجل أحمد شريف لاعب الزمالك الهدف الثاني وأدام كايد الهدفين الثاني والثالث في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدقيقتين 46 و48

وعاد كهرباء الإسماعيلية وسجل 3 أهداف في شباك الزمالك عن طريق محمد شيكا بالدقيقتين 54 و71 و 79.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، قائلا: ندعم محمد صلاح حتى يكون في حالة نفسية جيدة ومينفعش بعد فترة من الزمن يكون التعامل كده.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح رمز كبير وكابتن منتخب مصر وكلنا ندعمه من أجل الرجوع للمنتخب الذي بدأ معسكره يوم 15.

وأكد: “أنه يتواصل مع صلاح وداعم له وواخد باله مما يحدث وهذا الدور الطبيعي، والكرة مزاج لينا جميعًا وإن شاء الله يكون في خطة للي جاي”، موضحا: “تحدثت مع محمد صلاح ومع العائلة وكل حاجة تتقال في وقتها، إحنا داعمين ليك يا صلاح وهو فتح الطموح لكل طفل ولكل من يمارس الرياضة ونقولك متشكرين على اللي حققته ولسه قدامك كتير”.

وتابع: “ أن مصر لها أبطال عالم في ألعاب كتير فردية وفي إنجازات متعددة وعاوزين نحافظ عليها، والألعاب الجماعية خدت طريقها في هذا الشأن”.

رسميًا، اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم (المثلية) خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه وبشكل قاطع إقامة أي أنشطة تخص دعم (المثلية الجنسية) خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران والمقررة إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 يونيو 2026 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في الخطاب المرسل إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام لفيفا، أنه تم تداول معلومات تفيد بقرار اللجنة المحلية المنظمة وتخطيطها لإقامة بعض الأنشطة المرتبطة بدعم (المثلية الجنسية) خلال تلك المباراة، وأنه يرفض تمامًا مثل هذه الأنشطة، والتي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة، ولاسيما في المجتمعات العربية والإسلامية.

قال مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي: إن كريم فؤاد لاعب الفريق، يحتاج إلي خمسة أسابيع كاملة من أجل إعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية، بعد إصابته في الركبة خلال تواجده مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع اللاعب علي التمهل في العودة إلي التدريبات الجماعية لحين التأكد من تماما.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك في ١٢ ديسمبر الجاري في السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.



