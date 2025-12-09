الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: مصر تودع كأس العرب، الزمالك يسقط في فخ التعادل مع كهرباء الإسماعيلية، وزير الرياضة يدعم محمد صلاح

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ومن  أبرزها:

 

منتخب مصر يودع كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.
وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

هاتريك شيكا يقود كهرباء إسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك في كأس عاصمة مصر

انتهى لقاء الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل 3-3 على ستاد المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.
وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 20 بضربة رأسية من عمرو ناصر.

سجل أحمد شريف لاعب الزمالك الهدف الثاني وأدام كايد الهدفين الثاني والثالث في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدقيقتين 46 و48 

وعاد كهرباء الإسماعيلية وسجل 3 أهداف في شباك الزمالك عن طريق محمد شيكا بالدقيقتين 54 و71 و 79.

أشرف صبحي: ندعم محمد صلاح وهذه تفاصيل مكالمتي معه

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، قائلا: ندعم محمد صلاح حتى يكون في حالة نفسية جيدة ومينفعش بعد فترة من الزمن يكون التعامل كده.

وأضاف فى  مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح رمز كبير وكابتن منتخب مصر وكلنا ندعمه من أجل الرجوع للمنتخب الذي بدأ معسكره يوم 15.

وأكد: “أنه يتواصل مع صلاح وداعم له وواخد باله مما يحدث وهذا الدور الطبيعي، والكرة مزاج لينا جميعًا وإن شاء الله يكون في خطة للي جاي”، موضحا: “تحدثت مع محمد صلاح  ومع العائلة وكل حاجة تتقال في وقتها، إحنا داعمين ليك يا صلاح وهو فتح الطموح لكل طفل ولكل من يمارس الرياضة ونقولك متشكرين على اللي حققته ولسه قدامك كتير”.

وتابع: “ أن مصر لها  أبطال عالم في ألعاب كتير فردية وفي إنجازات متعددة وعاوزين نحافظ عليها، والألعاب الجماعية خدت طريقها في هذا الشأن”.

رسميًا، اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم (المثلية) خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه وبشكل قاطع إقامة أي أنشطة تخص دعم (المثلية الجنسية) خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران والمقررة إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 يونيو 2026 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.


وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في الخطاب المرسل إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام لفيفا، أنه تم تداول معلومات تفيد بقرار اللجنة المحلية المنظمة وتخطيطها لإقامة بعض الأنشطة المرتبطة بدعم (المثلية الجنسية) خلال تلك المباراة، وأنه يرفض تمامًا مثل هذه الأنشطة، والتي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة، ولاسيما في المجتمعات العربية والإسلامية.

مصدر بـالأهلي يكشف موعد إعلان جاهزية كريم فؤاد

قال مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي: إن كريم فؤاد لاعب الفريق، يحتاج إلي خمسة أسابيع كاملة من أجل إعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية، بعد إصابته في الركبة خلال تواجده مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع اللاعب علي التمهل في العودة إلي التدريبات الجماعية لحين التأكد من تماما. 

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك في ١٢ ديسمبر الجاري في السابعة  مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الأحداث الرياضية الهامة الزمالك وكهربا المجموعة الثالثة برنامج علي مسئوليتي دور المجموعات شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يكتسح لشبونة 3-1 في دوري أبطال أوروبا

هاتريك شيكا يقود كهرباء إسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك في كأس عاصمة مصر

بعد نهاية دور المجموعات، تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس العرب

كأس عاصمة مصر، الزمالك يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

البنك الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 في كأس عاصمة مصر

غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من السيول (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads