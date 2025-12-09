الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هاتريك شيكا يقود كهرباء إسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك في كأس عاصمة مصر

الزماك
الزماك
18 حجم الخط

انتهى لقاء الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل 3-3 على ستاد المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية 

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 20 بضربة رأسية من عمرو ناصر.

سجل أحمد شريف لاعب الزمالك الهدف الثاني وأدام كايد الهدفين الثاني والثالث في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدقيقتين 46 و48 

وعاد كهرباء الإسماعيلية وسجل 3 أهداف في شباك الزمالك عن طريق محمد شيكا بالدقيقتين 54 و71 و 79.

تشكيل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وزياد مدحت ويوسف وائل الفرنسي وأحمد صفوت ومحمد حمد وأنس وائل وحازم أسامة وأحمد حمدي وناصر منسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد شريف لاعب الزمالك الزمالك في كأس عاصمة مصر الزمالك وكهرباء الاسماعيلية الزمالك بطولة كأس عاصمة مص بطولة كأس عاصمة مصر ستاد المقاولون العرب

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلي يقلص الفارق ويسجل هدفين في مرمى الزمالك

كأس عاصمة مصر، الزمالك يسجل هدفين بشباك كهرباء الإسماعيلية في 3 دقائق

كأس عاصمة مصر، الزمالك يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

عمرو ناصر يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى كهرباء الإسماعيلية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

البنك الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 في كأس عاصمة مصر

غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من السيول (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads