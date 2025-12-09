هاتريك شيكا يقود كهرباء إسماعيلية لتعادل مثير مع الزمالك في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

انتهى لقاء الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل 3-3 على ستاد المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 20 بضربة رأسية من عمرو ناصر.

سجل أحمد شريف لاعب الزمالك الهدف الثاني وأدام كايد الهدفين الثاني والثالث في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدقيقتين 46 و48

وعاد كهرباء الإسماعيلية وسجل 3 أهداف في شباك الزمالك عن طريق محمد شيكا بالدقيقتين 54 و71 و 79.

تشكيل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وزياد مدحت ويوسف وائل الفرنسي وأحمد صفوت ومحمد حمد وأنس وائل وحازم أسامة وأحمد حمدي وناصر منسي.

