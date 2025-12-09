بعد نهاية دور المجموعات، تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس العرب

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
تستعد الجماهير العربية لمواجهات قوية في دور ربع النهائي لـ كأس العرب 2025 في قطر، بعد انتهاء دور المجموعات، في ظل التنافس الشديد على بطاقات العبور إلى نصف النهائي.

مواجهات ربع نهائي كأس العرب

تنطلق أولى المواجهات يوم الخميس عند الساعة 4:30 مساءً، حين يلتقي المنتخب المغربي بنظيره السوري، في مباراة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل رغبة المنتخبين في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

الصورة

وفي اللقاء الثاني من اليوم ذاته، يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني عند الساعة 7:30 مساءً، في مواجهة ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواءً حماسية بين منتخبين، قدما أداءً مميزًا في دور المجموعات.

وتستأنف المباريات يوم الجمعة عند الساعة 4:30 مساءً بمواجهة قوية تجمع المنتخب الأردني بنظيره العراقي، وهو لقاء يُعد من أبرز مواجهات هذا الدور، نظرًا للتاريخ التنافسي الكبير بين الفريقين.

وفي ختام ربع النهائي، يلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب الإماراتي عند الساعة 7:30 مساءً، في مباراة ينتظر أن تحمل ندية كبيرة، خصوصًا مع تطلع المنتخبين للوصول إلى المربع الذهبي

