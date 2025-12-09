بعد نهاية دور المجموعات، تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

تستعد الجماهير العربية لمواجهات قوية في دور ربع النهائي لـ كأس العرب 2025 في قطر، بعد انتهاء دور المجموعات، في ظل التنافس الشديد على بطاقات العبور إلى نصف النهائي.

مواجهات ربع نهائي كأس العرب

تنطلق أولى المواجهات يوم الخميس عند الساعة 4:30 مساءً، حين يلتقي المنتخب المغربي بنظيره السوري، في مباراة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل رغبة المنتخبين في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

وفي اللقاء الثاني من اليوم ذاته، يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني عند الساعة 7:30 مساءً، في مواجهة ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواءً حماسية بين منتخبين، قدما أداءً مميزًا في دور المجموعات.

وتستأنف المباريات يوم الجمعة عند الساعة 4:30 مساءً بمواجهة قوية تجمع المنتخب الأردني بنظيره العراقي، وهو لقاء يُعد من أبرز مواجهات هذا الدور، نظرًا للتاريخ التنافسي الكبير بين الفريقين.

وفي ختام ربع النهائي، يلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب الإماراتي عند الساعة 7:30 مساءً، في مباراة ينتظر أن تحمل ندية كبيرة، خصوصًا مع تطلع المنتخبين للوصول إلى المربع الذهبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.