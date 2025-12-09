كاف يدعم محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة: أسطورة أفريقية.. ننتظرك في كأس الأمم

18 حجم الخط

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على دعمه الكامل للنجم المصري محمد صلاح، في ظل الأزمة التي يمر بها مع ناديه ليفربول عقب استبعاده عن التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة وتصاعد الجدل حول مستقبله داخل الفريق.

الكاف يدعم محمد صلاح

وأكد كاف في رسالته أن صلاح يعد "أحد أبرز رموز كرة القدم الإفريقية عبر التاريخ"، مشيرًا إلى أن مكانته في القارة ونجاحاته المتواصلة جعلته مصدر فخر لجماهير كرة القدم في إفريقيا كلها، وأن الاتحاد يقف إلى جانبه في أي ظروف يمر بها داخل أو خارج الملاعب وكتب عبر إكس: أسطورة إفريقية.. نراك قريبًا في كأس الأمم الإفريقية.

وكانت الأزمة قد تصاعدت بعد جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول علاقته مع الجهاز الفني وإدارة النادي. وفي المقابل، لقي اللاعب دعمًا واسعًا من جماهيره في مصر والقارة الإفريقية، قبل أن ينضم الاتحاد الإفريقي رسميًا إلى هذا التأييد.

غياب محمد صلاح عن قائمة ليفربول أمام إنتر ميلان

وشهدت قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان غياب محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ضد سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي الإنجليزي.

كما شهدت قائمة ليفربول غياب الثنائي جاكبو وكييزا لداعي الإصابة.

قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون، مامارداشفيلي، جوميز، كوناتي، ڤان دايك، كيركيز، برادلي، روبرتسون، خرافنبيرخ، چونز، ماك أليستر، سوبوسلاي، وودبيرن، نيوني، ايكيتيكي، إيزاك، ڤيرتز، لاكي، نجوموها.

