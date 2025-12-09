احتفالات المثليين في مباراة مصر وإيران تشعل الغضب، والجماهير تطالب اتحاد الكرة بالتدخل

18 حجم الخط

أثار اختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، لإقامة احتفالية للمثليين، جدلًا واسعًا وأشعل الغضب بين جماهير الكرة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وكل الدول العربية، خاصة بعد إعلان اللجنة المنظمة المحلية في مدينة سياتل الأمريكية اختيار مباراة مصر وإيران، لتكون حسب وصفهم "مباراة الفخر"، لتقام فيها احتفالية للمثليين.

وتصدرت مباراة مصر وإيران، التي ستقام في كأس العالم 2026، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء وجماهير الكرة العربية عن رفضهم لتخيصص موعد إقامة المباراة، في 26 يونيو 2026، ليتم إقامة احتفال لـ "المثليين"، وأظهر العديد من النشطاء تخوفاتهم من أن تشهد المباراة مظاهر عنف، حيث إن مصر وإيران دولتين مسلمتين ترفضان هذا السلوك.

علق الإعلامي الرياضي كريم سعيد على إعلان موعد مباراة مصر وإيران لإقامة ذلك الاحتفال المُستفز لجماهير البلدين، فقال: "هام جدًا لاتحاد الكرة المصري... موقع هيئة الإذاعة البريطانية نشر أن اللجنة المنظمة المحلية التابعة لولاية سياتيل خلال مونديال ٢٠٢٦ قررت تنظيم احتفال خاص "للمثليين" على هامش مباراة مصر وإيران، والتي ستقام في نفس الولاية يوم ٢٦ يونيو المقبل... اللجنة المحلية دي غير تابعة لـ "فيفا".. وعشان كدة هتنظم الاحتفالية خارج ملعب المباراة وفي المدرجات..."

وتابع كريم سعيد: “اللجنة قررت عمدًا تنظيم هذه الاحتفالية خلال مباراة مصر وإيران تحديدًا بسبب تجريم الدولتين لـ "ممارسات المثليين".. وبالتالي اللجنة وجدتها فرصة " لفرض الرأي"... وأرى من الضروري على اتحاد الكرة التواصل مع مسئولي فيفا والتصميم على عدم دخول أي شعارات غير رياضية لداخل الملعب احتراما لعادات وثقافات كل بلد... الأمريكان أحرار ١٠٠٪ يبقوا مثليين أو يسمحوا بهذه الأمور داخل بلادهم.. لكن مش من حقهم استغلال تنظيمهم للمونديال لفرض أفكارهم علينا...".

وقال البلوجر طارق أحمد: "لقطة الموسم لو لاعبية مصر وإيران يقفوا دقيقة في أول المباراة بدون لعب اعتراضا على القرار".

أما البلوجر الشهير ترافس فقال: "مصائب تنظيم أمريكا بدأت قبل بداية البطولة.. المنظمة المحلية التابعة لولاية سياتيل الأمريكية خلال مونديال 2026 قررت تنظيم احتفال خاص " للمثليين" في مباراة مصر ضد إيران".

وعلق البلوجر فيصل أبو عبد الله قائلا: "إذا كانت حرية هل يمكن تنظيم احتفال عكسي"

وعبر البلوجر أحمد شوقي عن غضبه فقال: "مش متفائل بالمونديال ده بسبب أنه سيقام في البلد دي... غالبًا المونديال هايتقلب سيرك... كفاية حضور الرجل البرتقالي لوحده ده بيعمل عرض سيرك".

وعلق البلوجر محمد الأقصري قائلًا: "مباراة كأس العالم في سياتل في 26 يونيو تم تحديدها على أنها "مباراة فخر" قبل إجراء القرعة، ومن غير المتوقع أن الفيفا يقبل طلب زي ده من...، لأن البلد المضيف لا علاقة له بعادات وتقاليد الضيوف، زي ما رفضت قطر الحالة المعاكسة في 2022، ولم يتدخل الفيفا".

وطالبت البلوجر أمل محمد بتنسيق بين الاتحادين المصري والإيراني لطلب عدم إقامة الاحتفالية المستفزة، فقالت: "ياريت يكون فيه تنسيق مع الإتحاد الايراني ويخرج خطاب مشترك"

وعبر البلوجر رضا حنفي عن رفضه للاحتفالية، قائلا: "اختاروا دولتين مسلمتين لأنهم يعرفون أن هذا الأمر ضد ديننا.. هنشوف بقي أصحاب القرار هيعملوا ايه".

أما البلوجر لطفي محمد فقال: "قليل البخت.. يوم ما نوصل كأس العالم يبقى فى الدولة دى، كان ماله كأس عالم قطر... طيب احنا ممكن نقدم طلبات بمنع دخول الدعاية غير الرياضية... طيب لو حصلت اشتباكات في المدرجات نعمل أيه؟"

وتساءل البلوجر عبد الستير العربي: "هل من المنطقي اختيار دولتين مسلمتين لا تقبل هذا الأمر إطلاقا؟ ألن يتسبب هذا بمشكلة إذا قرر بعض اللاعبين أو الفريق بالكامل عدم المشاركة في المباراة؟"

وكشف البلوجر عبد الواحد خليل عن سر اختيار مباراة مصر وإيران لإقامة ذلك الاحتفال المُسيء، فقال: "تم تحديد مباراة مصر وإيران كـ"مباراة الفخر" في سياتل لكأس العالم 2026 لأن التاريخ (26 يونيو) يتزامن مع عطلة نهاية أسبوع الفخر المثلي، وقد خصصت اللجنة المنظمة المحلية هذا التاريخ مسبقًا للاحتفال بالمجتمع المثلي. أما الفرق، فقد تم تخصيصها عبر قرعة الفيفا وجدول المباريات في 8 ديسمبر 2025، دون اختيار متعمد للدولتين.. قد يثير هذا توترات ثقافية، لكن قوانين الفيفا تفرض المشاركة، وقد تواجه الفرق عقوبات إذا انسحبت. حتى الآن، لا تقارير عن رفض رسمي".

وقال البلوجر عبد الراضي فاروق: "للمعلومية لمن يريد أن يعلم رئيس الاتحاد الدولى للكرة (ملك الفيفا) هو من رتب لهذه الفعاليات وهو من قرر أن تكون المدة بين الشوطين طويلة وأن يتخللها فعاليات.. طبعًا كان يخطط لإعطاء المثليين فرصة، بعدما تم رفض فعالياتهم في كأس العالم الماضي في قطر.. أمر مخجل".

