جلس وحيدًا بملامح حزينة، محمد صلاح يرد على استبعاده من قائمة ليفربول ونشطاء يتعاطفون معه

18 حجم الخط

أزمة محمد صلاح، صورة نشرها لاعب ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، له داخل أحد صالات التدريب داخل ليفربول، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر محمد صلاح في الصورة وحيدًا داخل الصالة، وارتسمت على ملامحة علامات الحزن، وكان جالسًا ينظر في هاتفه المحمول "الموبايل".

صورة محمد صلاح وحيدًا في ليفربول تثير التعاطف

وأثارت صورة محمد صلاح وحيدًا وحزينًا داخل أحد صالات الألعاب في نادي ليفربول، تعاطفًا واسعًا بين متابعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكهن البعض أن محمد صلاح جلس وحيدًا في ليفربول، بعد استبعادة من السفر إلى إيطاليا مع فريق الريدز، في مواجهة ليفربول مع إنترميلان، والتي ستقام اليوم.

علق أحد النشطاء على صورة محمد صلاح قائلًا: "لا تحزن أمامك بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب مصر وستثبت إنك الأفضل"

أما البلوجر أنسنسورد فقال: " من يدعي أن صلاح تم اكتشافه في ليفربول، فقد سجل 92 هدف وصنع 17 هدف مع فريق عشوائي في الدوري الإيطالي"

وعلق أف تي سي فوتبول قائلًا: " الاستمرار في العمل حتى عندما تصل الدراما إلى النادي.. سواء في دوري أبطال أوروبا أم لا، فإن العمل الجاد لا يتوقف أبدًا!"

أما البلوجر ناصر بشير فقال: " بندعمك يا صلاح بس انت كمان محتاج تراجع نفسك شويه"

محمد صلاح أجمل قصة نجاح في كرة القدم

أما البلوجر صلاح الشحي فقال: "أجمل قصة نجاح في كرة القدم هي قصة محمد صلاح مع ليفربول، فتى مكافح اتى من مصر العظيم إلى أوروبا من أجل أن يحقق أحلامه، ومع ليفربول تحققت كل الأحلام، وأهم حلم كان بعودة ليفربول للدوري بعد 30 عام، أيضًا دوري ابطال أوروبا وكأس العالم، يالها من قصة عظيمة"

استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول ضد الإنترميلان، فيتو

بينما البلوجر عبد العزيز عبد الله قال: " لقد جلبت لقب الدوري لنادٍ لم يذق طعم البطولة منذ ثلاثين عامًا. قائدهم الأسطوري، جيرارد، لا يملك لقب دوري! حتى جيمي كاراغرـ الذي وصفه مورينيو ذات مرة بأنه ليس من بين أفضل ألف مدافع - لا يملك لقب دوري".

جدير بالذكر أن المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، قرر استبعاد محمد صلاح من القائمة التي تسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025/26.

وأكدت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن أرني سلوت رفض بشكل نهائي سفر محمد صلاح مع الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان، وكانت هناك اقتراحات لسفر صلاح مع الفريق، وذلك بعد إصابة كييزا وكودي جاكبو، لكن المدرب اتفق مع الإدارة على استبعاد اللاعب المصري من السفر مع الريدز إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وإنتر ميلان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

سلوت يعلق على استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول

وجاء ذلك استبعاد سفر محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها محمد صلاح، عقب مباراة ليدز يونايتد ضد مدرب ليفربول إرني سلوت، بسبب استبعاده وجلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي.

سلوت يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول، فيتو

وقال إرني سلوت عن قرار استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق الذي غادر لإيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا "أبلغناه أنه لن يسافر معنا. كان هذا هو التواصل الوحيد بيننا وبينه."

وأضاف سلوت: "تلقينا إشعارًا بأنه لن يسافر معنا. هذا هو التواصل الوحيد.. رد فعلي على كلام محمد صلاح واضح، وهو ليس معنا الليلة."

وعن تصريح محمد صلاح وانهيار علاقته معه، قال سلوت: "لم أشعر بذلك على الإطلاق. كان محترمًا جدًا لزملائه في الفريق وأعضاء الجهاز الفني. لقد فوجئت عندما سمعت تعليقاته."

وأشار سلوت إلى إمكانية عودة صلاح للعب مع النادي، فقال: "أنا أؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانية عودته دائمًا."

وعن تصريحات محمد صلاح قال سلوت: "من الصعب عليّ فهم ما يقصده محمد بالضبط. عادةً ما أكون هادئًا ومهذبًا، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. كان علينا الرد، وقد فعلنا ذلك."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.