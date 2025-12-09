طولان: منتخب مصر"ولد يتيما" وأحمد دياب يتحمل مسؤولية كارثة كأس العرب (فيديو)

18 حجم الخط

قال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن الفريق “ولد يتيما” ولم يجد من يدعمه ويقف إلى جانبه.

وأكد حلمي طولان خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر والأردن، أن 15 منتخبا حضرت إلى بطولة كأس العرب في قطر، وقد أوقفت مسابقة الدوري المحلي لديها، ما عدا منتخب مصر.

طولان يحمل أحمد دياب مسئولية فضيحة كأس العرب

وفتح طولان النار على رئيس رابطة الأندية أحمد دياب قائلا: “هناك شخص واحد في مصر هو من رفض إيقاف الدوري من أجل توفير لاعبين لمنتخب كأس العرب”.

وواصل حلمي طولان، أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن نتائج منتخب مصر في كأس العرب، وأتحمل مسؤولية اختيار اللاعبين والجهاز الفني.

وأكمل حلمي طولان، اتحاد الكرة فقط يفترض أنه هو من يحق له إيقاف مسابقة الدوري المحلي، وليس أي جهة أخرى، لذلك يجب أن تتم معالجة هذه الأمور بأسرع وقت من أجل مصلحة الكرة المصرية.

منتخب مصر يودع كأس العرب

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

