الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طولان: منتخب مصر"ولد يتيما" وأحمد دياب يتحمل مسؤولية كارثة كأس العرب (فيديو)

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو
18 حجم الخط

قال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن الفريق “ولد يتيما” ولم يجد من يدعمه ويقف إلى جانبه.

وأكد حلمي طولان خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر والأردن، أن 15 منتخبا حضرت إلى بطولة كأس العرب في قطر، وقد أوقفت مسابقة الدوري المحلي لديها، ما عدا منتخب مصر.

 

طولان يحمل أحمد دياب مسئولية فضيحة كأس العرب

وفتح طولان النار على رئيس رابطة الأندية أحمد دياب قائلا: “هناك شخص واحد في مصر هو من رفض إيقاف الدوري من أجل توفير لاعبين لمنتخب كأس العرب”.

وواصل حلمي طولان، أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن نتائج منتخب مصر في كأس العرب، وأتحمل مسؤولية اختيار اللاعبين والجهاز الفني.

وأكمل حلمي طولان، اتحاد الكرة فقط يفترض أنه هو من يحق له إيقاف مسابقة الدوري المحلي، وليس أي جهة أخرى، لذلك يجب أن تتم معالجة هذه الأمور بأسرع وقت من أجل مصلحة الكرة المصرية.

منتخب مصر يودع كأس العرب

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب حلمي طولان الأردن اتحاد الكرة أحمد دياب

مواد متعلقة

منتخب مصر يودع كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة

منتخب الأردن يواصل تقدمه أمام مصر 2-0 بعد 75 دقيقة

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

أفشة يقود منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

طولان: منتخب مصر"ولد يتيما" وأحمد دياب يتحمل مسؤولية كارثة كأس العرب (فيديو)

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

إعلام سوري: أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن عن خدمة جديدة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بالقليوبية

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads