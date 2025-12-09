الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

كأس عاصمة مصر، البنك الأهلى يتقدم علي بيراميدز بخماسية في الشوط الأول

البنك الاهلي
البنك الاهلي
كأس عاصمة مصر، تقدم فريق نادي البنك الأهلي علي بيراميدز بخماسية نظيفة في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الأولي بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة البنك الأهلي أمام بيراميدز

أحرز خماسية البنك الأهلى أحمد ياسر ريان وأحمد متعب ومصطفى شلبي ويسري وحيد هدفين في الدقائق 20و24و29 و31 و40

تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز فى كأس عاصمة مصر


جاء التشكيل على النحو التالي 
حراسة المرمى 
احمد صبحي 
خط الدفاع 
محمود الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب 
خط الوسط 
محمود عماد، احمد النادري، احمد مدبولى، مصطفى شلبى، يسري وحيد 
خط الهجوم 
احمد ياسر ريان 


ويجلس على مقاعد البدلاء 


عبد العزيز البلعوطي، امير مدحت، محمد فتحي، خالد شيفو، سيد نيمار، حسن احمد، مصطفى عبد الرحيم، احمد امين اوفا، داو سيريل

 

وأعلن محمود سمير المدير الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة  نادي البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

 

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: يوسف فؤاد - مروان عصام - أحمد سعيد - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مروان ناصر - حسن الدولي - عبد الله محمد - يوسف محمود - يوسف علي - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يحيى محمد.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وقررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

