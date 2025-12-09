تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن محمود سمير المدير الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة نادي البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: يوسف فؤاد - مروان عصام - أحمد سعيد - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مروان ناصر - حسن الدولي - عبد الله محمد - يوسف محمود - يوسف علي - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يحيى محمد.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وقررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

