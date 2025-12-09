فاركو يحقق ريمونتادا ويفوز على المقاولون 3-2 في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، اكتسح فريق فاركو نظيره المقاولون العرب بنتية 3-2 في افتتاح مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026 باستاد حرس الحدود بالمكس.

مباراة فاركو ضد المقاولون

تقدم المقاولون العرب عن طريق كالو أنوماشي في الدقيقة 9 من المباراة

وتعادل فاركو عن طريق أحمد محمد فؤاد في الدقيقة 24.

وتقدم محمد سالم للمقاولون في الدقيقة 72 قبل أن يدرك فاركو التعادل في الدقيقة 89 عن طريق كريم الطيب.

وفي الوقت بدل الضائع أحرز كريم الطيب هدف الفوز لفاركو في الدقيقة 91

مباراة فاركو والمقاولون

ويتواجد فاركو والمقاولون العرب ضمن المجموعة الأولى في كأس الرابطة والتي تضم فرق الأهلي وطلائع الجيش، وغزل المحلة وإنبي، وسيراميكا كليوباترا.

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة كشفت عن طاقم حكام مباراة فاركو ضد المقاولون كالتالي.

حكم الساحة: عبد الحكيم ناصر

المساعد الأول: يوسف البساطي

المساعد الثاني: عمران فريج

الحكم الرابع: أحمد حمدي

حكم الـ VAR: وليد ناجي

مساعد الـ VAR: شريف عبدالله

وبدأت فعاليات كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر



الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود(3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – إستاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – إستاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.



المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

