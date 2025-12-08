بيراميدز يبدأ مشواره بمواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يبدأ فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش غدا الثلاثاء مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة البنك الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز والبنك الأهلي في الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر.

وتذاع المبارة عبر قناة أون سبورت، الناقل الرسمي للبطولة.

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها غدا الثلاثاء.

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة، فيتو

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز (الجولة 8 بالدوري المصري) (فوز بيراميدز 2-1)

2- بتروجت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة 10 بالدوري المصري)(2-2)

3- بيراميدز والبنك الأهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الأولى المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر)

4- بيراميدز مع الفائز من ( نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس) يوم السبت 13 ديسمبر الساعة 7 مساء على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

5 - الجونة وبيراميدز يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 5 مساء (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 25 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

وقد يخوض بيراميدز سبع مباريات خلال شهر ديسمبر حال تأهل لكأس التحدي بكأس الإنتركونتيننتال كالتالي:

7 - الأربعاء 17 ديسمبر…باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.