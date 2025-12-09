التحفظ على 2 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالقليوبية

18 حجم الخط

شنَّت مديرية التموين بالقليوبية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية حملة رقابيةً مكبرة ومفاجئة اليوم الثلاثاء بنطاق دائرة مركز ومدينة بنها وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين.

ضبط 2 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالقليوبية

في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي، رافق مدير تموين القليوبية، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومدير إدارة المراجعة والحوكمة بالمديرية ومدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية والمرافقين لهم بالإشتراك مع مباحث التموين بالقليوبية.

ضبط سيارة ثلاجة محملة بسلع مجهولة المصدر عبارة عن مصنعات لحوم بالقليوبية

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة ثلاجة محملة بسلع مجهولة المصدر عبارة عن مصنعات لحوم ومصنعات فراخ "كفته _ برجر _إستربس_ هوت دوج" بإجمالي كمية وقدرها ٢ طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وحرر محضر جنح ضد المسئول عن محل أدوات بيطرية بناحية أتريب لحيازته أدوية منتهية الصلاحية عباره عن: "فيتامين - مضاد حيوي - أمصال ولقاحات".

كما تحرر محضر جنح ضد المسئول عن محل حبوب وأعلاف بناحية أتريب لحيازته سلع مجهولة المصدر وغش تجاري حيث تم ضبط كمية "80 كيلو ملح سياحات داخل 160 كيس ملح مدون عليه ملح طعام، ومحضر ضد المسئول عن محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية من شيبسي ومقرمشات، بالإضافة إلى تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة "محل سوبر ماركت - بقاله - أدوات كهربائية - حبوب وأعلاف".

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة أن مديرية تموين القليوبية بل الوزارة بأكملها حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية وأن مديرية التموين بالقليوبية تعمل علي مدار الساعة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الأسواق من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة بشكل يومي، لكافة المنشآت التموينية بالأسواق بشكل عام وذلك لضمان انضباط الأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.

وشدّد مدير تموين القليوبية على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد إستقرار الأسواق وأنها لن تتهاون أيضًا في إحالة المخالفات للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ بيئة تجارية مُنضبطة ومستقرة تحمي حقوق المواطنين وتدعم التجار الملتزمين.

