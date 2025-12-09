الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 2 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالقليوبية

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

شنَّت مديرية التموين بالقليوبية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية حملة رقابيةً مكبرة ومفاجئة اليوم الثلاثاء بنطاق دائرة مركز ومدينة بنها وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين.

حلول فورية ومساعدات عاجلة، محافظ القليوبية يلتقي أهالي شبين القناطر والخانكة والخصوص

بعد تعرضها لأمطار غزيزة، رفع تجمعات المياه من شوارع القليوبية

ضبط 2 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالقليوبية 

في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي، رافق مدير تموين القليوبية، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومدير إدارة المراجعة والحوكمة بالمديرية ومدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية والمرافقين لهم بالإشتراك مع مباحث التموين بالقليوبية.

ضبط سيارة ثلاجة محملة بسلع مجهولة المصدر عبارة عن مصنعات لحوم بالقليوبية 

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة ثلاجة محملة بسلع مجهولة المصدر عبارة عن مصنعات لحوم ومصنعات فراخ "كفته _ برجر _إستربس_ هوت دوج" بإجمالي كمية وقدرها ٢ طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وحرر محضر جنح ضد المسئول عن محل أدوات بيطرية بناحية أتريب لحيازته أدوية منتهية الصلاحية عباره عن: "فيتامين - مضاد حيوي - أمصال ولقاحات".

كما تحرر محضر جنح ضد المسئول عن محل حبوب وأعلاف بناحية أتريب لحيازته سلع مجهولة المصدر وغش تجاري حيث تم ضبط كمية "80 كيلو ملح سياحات داخل 160 كيس ملح مدون عليه ملح طعام، ومحضر ضد المسئول عن محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية من شيبسي ومقرمشات، بالإضافة إلى تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة "محل سوبر ماركت - بقاله - أدوات كهربائية - حبوب وأعلاف".

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة أن مديرية تموين القليوبية بل الوزارة بأكملها حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية وأن مديرية التموين بالقليوبية تعمل علي مدار الساعة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الأسواق من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة بشكل يومي، لكافة المنشآت التموينية بالأسواق بشكل عام وذلك لضمان انضباط الأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.

وشدّد مدير تموين القليوبية على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد إستقرار الأسواق وأنها لن تتهاون أيضًا في إحالة المخالفات للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ بيئة تجارية مُنضبطة ومستقرة تحمي حقوق المواطنين وتدعم التجار الملتزمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مباحث التموين بالقليوبية مدير تموين القليوبية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة

مواد متعلقة

علاج جفاف البشرة بسبب برودة الجو بالأكل والماء

حلول فورية ومساعدات عاجلة، محافظ القليوبية يلتقي أهالي شبين القناطر والخانكة والخصوص

محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها

بعد تعرضها لأمطار غزيزة، رفع تجمعات المياه من شوارع القليوبية

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

الجزائر يتأهل إلي ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز علي العراق بثنائية

4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الأختراق

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

كأس العرب، الجزائر يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads