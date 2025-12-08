الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد تعرضها لأمطار غزيزة، رفع تجمعات المياه من شوارع القليوبية

رفع تجمعات الامطار
رفع تجمعات الامطار القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

 تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار التي شهدها عدد من مناطق مركز بنها اليوم، وذلك عقب سقوط أمطار متقطعة على بعض الطرق والشوارع.

محافظة القليوبية توفر 329 فرصة عمل

مسعفو القليوبية يعيدون مصوغات ذهبية بـ مليون جنيه لذوي مصابي حادث بالطريق الحر

وأكد فودة أنه تم الدفع بسيارات الكسح والشفاطات والنافوري إلى نقاط التجمع فور تلقّي البلاغات، مع توجيه فرق التشغيل والصيانة بالتحرك الفوري للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة العمليات المركزية، لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها في أسرع وقت بعد تعرض القليوبية لموجه أمطار غزيرة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة القليوبية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، لمتابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة، وتوزيع المعدات وفق الأولويات والمناطق الأكثر تجمعًا للمياه.

كما شدد فودة على رؤساء الأفرع والأطقم الفنية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والجاهزية التامة للمعدات والمولدات الاحتياطية، والتعامل السريع مع أي تراكمات جديدة قد تنتج عن تحسن أو تقلبات الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وأكد أن الشركة تواصل تطبيق خطتها الاستباقية للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، من خلال رفع كفاءة الشبكات وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والمصارف، لضمان سرعة تصريف مياه الأمطار والحد من أي تأثيرات على المواطنين.

واختتم فودة بيانه مشددًا على استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، واستعداد الشركة الكامل للتعامل مع أي طارئ داخل نطاق محافظة القليوبية.

رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو
رفع تجمعات الامطار  القليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنها رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب محافظة القليوبية مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

محافظة القليوبية توفر 329 فرصة عمل

محافظ القليوبية يزور مصابي انهيار الشدة الخشبية في بنها ويكلف بصرف تعويضات

محافظ القليوبية يسلم 44 جهازا منزليا لعرائس من المواطنين الأولى بالرعاية

صحة القليوبية: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ترصد مشكلات إبصار لدى 17 ألف طالب

الأكثر قراءة

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

إرشادات ونصائح عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة والأمطار (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads