بعد تعرضها لأمطار غزيزة، رفع تجمعات المياه من شوارع القليوبية

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار التي شهدها عدد من مناطق مركز بنها اليوم، وذلك عقب سقوط أمطار متقطعة على بعض الطرق والشوارع.

وأكد فودة أنه تم الدفع بسيارات الكسح والشفاطات والنافوري إلى نقاط التجمع فور تلقّي البلاغات، مع توجيه فرق التشغيل والصيانة بالتحرك الفوري للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة العمليات المركزية، لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها في أسرع وقت بعد تعرض القليوبية لموجه أمطار غزيرة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة القليوبية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، لمتابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة، وتوزيع المعدات وفق الأولويات والمناطق الأكثر تجمعًا للمياه.

كما شدد فودة على رؤساء الأفرع والأطقم الفنية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والجاهزية التامة للمعدات والمولدات الاحتياطية، والتعامل السريع مع أي تراكمات جديدة قد تنتج عن تحسن أو تقلبات الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وأكد أن الشركة تواصل تطبيق خطتها الاستباقية للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، من خلال رفع كفاءة الشبكات وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والمصارف، لضمان سرعة تصريف مياه الأمطار والحد من أي تأثيرات على المواطنين.

واختتم فودة بيانه مشددًا على استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، واستعداد الشركة الكامل للتعامل مع أي طارئ داخل نطاق محافظة القليوبية.

