حلول فورية ومساعدات عاجلة، محافظ القليوبية يلتقي أهالي شبين القناطر والخانكة والخصوص

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقائه الجماهيري الإسبوعي اليوم بمقر مجلس مدينة شبين القناطر، لمناقشة وحل مشكلات مواطني مدن شبين القناطر، والخانكة، والخصوص. 

وأسفر اللقاء عن حلول فورية ومساعدات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والمطالب الخدمية.

محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها

محافظة القليوبية توفر 329 فرصة عمل

ومن أبرز قرارات اللقاء، استقبال المحافظ لسيدة لديها طفل من ذوي الهمم، حيث وجه فورًا بتوفير معاش للطفل، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير كافة المستلزمات الشخصية اللازمة له. 

كما وجه المحافظ بمساعدة السيدة في تحسين ظروف معيشتها عبر توفير مشروع صغير عبارة عن ماكينة خياطة، إضافة إلى توفير فرصتي عمل لها ولزوجها لدعمهم في تحمل أعباء المعيشة.

توفير فرص عمل لعدد من الشباب بالقليوبية 

وفي ملف تشغيل الشباب، وافق محافظ  القليوبية على توفير فرص عمل لعدد من الشباب في أحد المصانع بالقطاع الخاص. 

كما وافق على إنشاء مسجد بالجهود الذاتية (بالتبرع من أحد المواطنين) بعد تخصيص قطعة أرض مناسبة لخدمة سكان مساكن عرب العليقات.

وفي الجانب الخدمي، قام المحافظ بالتنسيف المباشر مع شركة الغاز لتسهيل الإجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد من المواطنين في نطاق شبين القناطر، في إطار خطة المحافظة لتوصيل المرافق الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

