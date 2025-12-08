الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

قيادات محافظة القاهرة تكرم المحافظ لفوزه بجائزة التميز الحكومي

 كرمت قيادات المحافظة د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لفوزه بجائزة أفضل محافظ على مستوى الوطن العربى.

محافظ القاهرة يطالب المواطنين المخالفين بسداد جدية التصالح

محافظ القاهرة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالبرمجة والذكاء الاصطناعي

كما قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتكريم كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء طارق أبو العطا السكرتير العام المساعد تقديرًا لإسهامهم فى حصول محافظ القاهرة على جائزة التميز الحكومي العربى كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلي في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة مدن التعلم باليونسكو

كما أعرب د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن سعادته بانضمام مدينة القاهرة إلى شبكة مدن التعلم باليونسكو، والذى جاء اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الدولة في دعم التعلم مدى الحياة من خلال التراث، وتعزيز الابتكار، وتقوية الروابط المجتمعية،وزيادة فرص التمكين، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة،  ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة أن  موقع الشبكة العالمية التي تضم ٤٢٥ مدينة من ٩١ دولة وصف القاهرة بأنه "عاصمة مصر ومركزها الثقافي، تجمع بين التراث والتطور الحديث في مركز حضري متنوع يضم أكثر من ١٠ ملايين نسمة".  

وثمن محافظ القاهرة المجهودات المبذولة من قبل المحافظة في شأن تطوير التعلم من خلال التراث بهدف تحسين جودة الحياة، مشيدًا  بدور كلا من وزارة التنمية المحلية، واللجنة الوطنية لليونسكو في التقييم الوطني لاختيار أفضل الملفات المقدمة بعد عملية التقييم الدقيقة.

