الفيوم تتصدر محافظات الجمهورية في المبادرة القومية للكشف المبكر عن ضعف السمع

وكيل وزارة الصحة بالفيوم
قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم: إن مكتب المبادرات بالمديرية تصدر محافظات الجمهورية هذا العام فى المبادرة القومية للكشف المبكر عن ضعف السمع، بنسبة 99%، وتم فحص 70739 من إجمالى المواليد البالغ عددهم 71777 طفلا خلال الفترة من أول يناير 2025 وحتى نهاية نوفمبر 2025 وتم اكتشاف 1047 حالة تم تحويلها لتلقى العلاج بالمستشفيات.

المستفيدون من المبادرات القومية في الفيوم خلال 2025

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالفيوم: إن الفيوم تصدرت محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر فى المبادرة القومية لدعم صحة المرأة بالكشف على 52325 سيدة، بتردد زيارات 52890 بنسبة تحقيق 191% من مستهدف الزيارات، وتم فحص 36540 فى مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من الذكور والإناث فوق 40 عاما. 

كما تم فحص 22253 فى مبادرة الكشف المبكر عن الاورام للذكور والإناث فوق 18 عاما، وتم فحص  6084 طفل فى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، وفحص 194203 طفل بنسبة 54% فى مبادرة الانيميا والتقزن، وفى مبادرة دعم صحة الأم والجنين تم الكشف على 3893 سيدة حامل، وفى مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية تم سحب 287 عينة من الأطفال حديثى الولادة بالحضانات، كما تم تقديم المشورة الأسرية لعدد 12326 من السيدات والرجال.

وكيل صحة الفيوم تحيل الأطباء المتغيبين بالمستشفى العام للتحقيق

صحة الفيوم تعلن عن خريطة مراكز توزيع لبن الأطفال خلال إجازة السبت

وأوضح مدير مكتب المبادرات أنه تم تدريب 180 من العاملين بالمبادرات، وتدريب 210 من العاملين بالمشورة الأسرية، لرفع كفاءتهم.

