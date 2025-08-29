حالة طبية طارئة، أسباب فقدان السمع المفاجئ وطرق علاجه المختلفة

قد يظن البعض أن التغير المفاجئ في السمع مجرد حالة عابرة، مثل انسداد الأذن أو تأثير الحساسية، ولكن الحقيقة أن هذا التغير يعد حالة طبية طارئة تتطلب تدخلًا فوريًا.

ففقدان السمع المفاجئ هو إحدى الحالات القليلة التي نعتبرها طارئة في طب الأذن، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

ما هو فقدان السمع المفاجئ؟

يُعرف فقدان السمع المفاجئ بأنه "فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ" (SSNHL)، وهو فقدان للسمع يحدث بشكل سريع، عادةً في أذن واحدة فقط، خلال ثلاثة أيام أو أقل. ورغم أنه قد يصيب أي شخص، إلا أنه أكثر شيوعًا بين البالغين في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

تكمن خطورة SSNHL في سرعة حدوثه، على عكس فقدان السمع التدريجي. ففي هذا النوع، يكون السمع طبيعيًا في يوم ما، ثم يتدهور فجأة في اليوم التالي. ويجب التمييز بينه وبين الحالات الشائعة الأخرى مثل "خلل قناة استاكيوس" الذي يسبب شعورًا بضبابية السمع، أو الانسداد المؤقت الناتج عن الحساسية أو نزلات البرد.

وقد يصاحب SSNHL أيضًا أعراض أخرى مثل الدوخة، الدوار، أو الطنين، حيث يفسر الدماغ "الإشارة الضعيفة" التي يتلقاها من الأذن على أنها ضوضاء أو صوت وهمي، وفقًا لما شرحته سوكالاك.

إذا شعر الشخص بأي تغير مفاجئ في سمع أذن واحدة، مثل الامتلاء أو الضغط، أو طنين مفاجئ ومستمر، لا تتردد في زيارة طبيب الرعاية الأولية أو مركز رعاية عاجلة على الفور.

أسباب فقدان السمع المفاجئ

في غالبية الحالات، لا يستطيع الأطباء تحديد السبب الرئيسي لفقدان السمع المفاجئ، ويطلقون عليه "فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ مجهول السبب". لكن في حال تم التوصل إلى السبب، فإنه غالبًا ما يكون نتيجة تلف في الأذن الداخلية أو مشاكل في الألياف العصبية المسؤولة عن نقل المعلومات الصوتية إلى الدماغ.

من الأسباب الشائعة الأخرى:

مشاكل الأذن الداخلية: يمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية أو البكتيرية إلى إتلاف هياكل الأذن الداخلية. كما أن أمراضًا مثل داء منيير قد تسبب فقدانًا مفاجئًا للسمع في أذن واحدة، مصحوبًا بالدوار والطنين.

أورام العصب السمعي: قد يكون فقدان السمع المفاجئ أحد الأعراض المبكرة لأورام العصب السمعي (الورم العصبي الدهليزي)، وهي أورام حميدة. تنصح سوكالاك بإجراء فحص بالرنين المغناطيسي لاستبعاد هذا السبب.

أمراض المناعة الذاتية: يمكن أن تتسبب أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، أو مرض الأذن الداخلية المناعي الذاتي، في مهاجمة جهاز المناعة لخلايا الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى التهاب وفقدان للسمع.

بعض الأدوية: تسبب بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية الأمينوغليكوزيدية، ومدرات البول العروية، وبعض أدوية العلاج الكيميائي، ما يُعرف بـ"التسمم الأذني" الذي يلحق الضرر بالأذن الداخلية. إذا لاحظت فقدانًا مفاجئًا للسمع بعد بدء تناول دواء جديد، أخبر طبيبك على الفور.

صدمات الرأس: قد تؤدي الإصابات القوية في الرأس إلى تلف الخلايا الدقيقة في الأذن الداخلية أو التأثير على توازن السوائل بها، مما يسبب فقدانًا مفاجئًا للسمع.

التشخيص والعلاج والشفاء

إذا استبعد طبيب الرعاية الأولية أي انسداد أو عدوى، فسيتم الإحالة إلى أخصائي أنف وأذن وحنجرة، الذي سيجري فحصًا للسمع لاستبعاد أي أسباب أخرى.

إذا تم تشخيص الحالة على أنها فقدان السمع الحسي العصبي، فغالبًا ما يكون العلاج هو الستيرويد، والذي يمكن أن يكون على شكل حبوب عن طريق الفم أو حقن مباشرة في طبلة الأذن، بهدف تقليل التهاب الأذن الداخلية.

وتشير الدراسات إلى أن ما بين نصف إلى ثلثي المصابين بـSSNHL يستعيدون سمعهم، بينما قد يستفيد من لا يتعافون بشكل كامل من حلول أخرى مثل السماعات الطبية أو زراعة القوقعة.

الوقاية من فقدان السمع المفاجئ

صحيح أنه من الصعب التنبؤ بمن سيصاب بفقدان السمع المفاجئ، إلا أن الأبحاث الحديثة كشفت عن وجود صلة بين هذه الحالة وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع الكوليسترول، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

فأي شيء يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة التي تجري في الجسم يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بفقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ، لذلك فالعناية بالصحة العامة ومواجهة الأمراض المزمنة تعد أفضل طريقة للحفاظ على صحة الأذن.

